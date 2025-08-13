Adiós a carro insignia de Volkswagen: acabará su producción en esta fecha y no tendrá reemplazo

Volkswagen confirmó que uno de sus modelos más representativos dejará de fabricarse y no contará con una nueva generación. La producción de este SUV de gran tamaño finalizará a mediados de 2026, lo que significa básicamente el cierre de un ciclo que se ha extendido por casi 25 años.

La compañía alemana llevaba meses evaluando el futuro del modelo y, según trascendió, la decisión final implica no desarrollar una cuarta generación ni sustituirlo por un vehículo equivalente de combustión o eléctrico. De esta manera, la camioneta no tendrá un reemplazo directo en el portafolio global de la marca.



¿Por qué es importante el Touareg para Volkswagen?

Se trata del Touareg, que debutó en 2002 como una apuesta de Volkswagen para ingresar al segmento de los SUV grandes, con capacidad para competir con marcas de corte más lujoso y deportivo.

Volkswagen Touareg Foto: Volkswagen

Este modelo formó parte de la estrategia de la firma para posicionarse no solo como un fabricante generalista, sino como una marca capaz de ofrecer productos en un rango más cercano al de fabricantes premium.

El vehículo se ganó un lugar en el mercado gracias a su diseño robusto, equipamiento de alta gama y capacidad para adaptarse a diferentes tipos de conducción. A lo largo de sus tres generaciones, el Touareg compartió tecnologías y componentes con modelos de marcas del Grupo Volkswagen como Audi y Porsche.



¿Por qué Volkswagen dirá adiós al Touareg?

En un inicio, Volkswagen evaluó la posibilidad de sustituir al Touareg por el Atlas, un SUV desarrollado principalmente para el mercado norteamericano. Este modelo, basado en la plataforma MQB, comparte características con el Tayron (como una mega Tiguan), otro SUV de la marca dirigido a un público similar.

Sin embargo, las similitudes entre el Atlas y el Tayron, sumadas a que la principal diferencia residía en el diseño, hicieron que esta opción perdiera fuerza.

Volkswagen Atlas será la opción que tendrá la marca para quienes busquen una camioneta de esas dimensiones. Foto: Volkswagen

Finalmente, la compañía optó por dejar al Tayron como la alternativa natural para quienes buscaban un SUV de grandes dimensiones, eliminando por completo la idea de un sucesor del Touareg.

Publicidad

Uno de los principales motivos para descontinuar el Touareg es su alto costo de producción. La actual generación, pese a su tecnología y prestaciones, resulta más costosa de fabricar que otros modelos de la marca, lo que ha impactado en su competitividad.

En comparación, el Tayron más equipado ofrece un sistema de propulsión híbrido enchufable de casi 300 caballos de potencia y tiene un precio aproximadamente 100 millones menos al del Touareg. Esto ha llevado a Volkswagen a replantear su estrategia y priorizar vehículos de mayor volumen de ventas, como el Tiguan, dentro de su catálogo global.



¿Cuándo se despedirá Toaureg?

Volkswagen prevé que la producción se mantenga hasta mediados de 2026. A partir de ese momento, el modelo saldrá definitivamente de las líneas de ensamblaje sin un reemplazo directo, marcando el final de uno de los SUV más emblemáticos de la marca.