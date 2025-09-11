Amazon presenta sus primeros robotaxis en esta ciudad: serán gratuitos y sin pedales

La carrera tecnológica por conquistar el transporte urbano autónomo se ha intensificado en los últimos años alrededor de todo el mundo.

Grandes compañías han puesto a prueba sus desarrollos en diferentes escenarios, con el objetivo de ofrecer alternativas de movilidad sin conductores y con operaciones completamente automatizadas.

En este panorama, firmas como Waymo, de Alphabet/Google, ya han realizado más de 10 millones de viajes pagos en cinco ciudades, mientras que Tesla mantiene en marcha un programa limitado de pruebas con sus modelos eléctricos supervisados por personal a bordo.

Zoox de Amazon en las calles de Las Vegas Foto: Zoox

¿Cuáles son los carros autónomos de Amazon?

Lo último llegó con el anuncio de Zoox, la filial de Amazon enfocada en robotaxis, que puso en circulación sus primeros vehículos diseñados específicamente para transportar pasajeros sin necesidad de volante, pedales ni conductor.

La compañía eligió como punto de partida la ciudad de Las Vegas, en el reconocido corredor turístico del Strip y sus alrededores.

El modelo se distingue por su diseño rectangular y simétrico, sin una parte delantera o trasera definida, lo que le permite moverse en ambas direcciones. En el interior, los asientos se distribuyen en dos zonas enfrentadas, pensadas para grupos pequeños de pasajeros.

¿Robotaxis de Amazon serán gratuitos?

De acuerdo con Zoox, la primera fase del servicio será gratuita, aunque posteriormente tendrá un costo para los usuarios. Los interesados en probarlo deben descargar la aplicación de Zoox, que asigna un vehículo indicando la matrícula, la hora aproximada de recogida y de viaje.

Dado que no hay personal en el interior, los pasajeros pueden comunicarse con la empresa antes, durante o después del recorrido a través de la aplicación o de una pantalla instalada en el propio automóvil.

Para la consejera delegada de Zoox, Aicha Evans, la elección de Las Vegas no fue casual. “Es el lugar ideal” para mostrar el potencial de este servicio, que según señaló, está llamado a “transformar por completo la experiencia de transporte de pasajeros”.

La compañía resaltó que la ciudad ofrece un entorno de alta demanda turística y condiciones adecuadas para ensayar un modelo de movilidad alternativo.

Zoox de Amazon

¿A dónde más llegará el servicio de Amazon?

Zoox confirmó que tras su despliegue inicial en Nevada, los planes apuntan a llevar los robotaxis a San Francisco, aunque la fecha de inicio se anunciará más adelante.

Así las cosas, Amazon se suma a la competencia con Waymo y Tesla en el terreno de los vehículos autónomos.

Tesla, por su parte, avanza en su programa de robotaxis con unidades Model Y, aunque con la limitación de que aún requieren supervisión humana a bordo.