Aranceles para híbridos desestimula compra y volverán a carros de combustión: Analdex

Con la publicación para comentarios del proyecto que busca eliminar el valor del 5 % del arancel sobre las importaciones de los vehículos híbridos para subirla al 35 %, no solo afectaría los precios de los carros en Colombia, sino que los consumidores preferirán comprar o mantener los vehículos a combustión. Según el Gobierno nacional, los vehículos híbridos no están aportando al recaudo nacional.

Desde Analdex afirman que el aumento de los precios provocará el aumento en la compra de vehículos que consumen combustibles fósiles, pero que esa decisión no compadece con la política de transición energética que el Gobierno ha presentado.

"Creo que la decisión del Gobierno nacional de incrementar el arancel para la importación de vehículos híbridos no se compadece con la política de transición energética que el mismo Gobierno ha planteado. Indudable que los aranceles que ahora se le imponen a los vehículos híbridos harán que estos sean mucho más costosos, desestimulando la compra por parte de los consumidores que buscarán nuevamente los vehículos de combustión porque ahora el arancel es indiferente para uno u otro vehículo", afirma Javier Díaz, presidente de Analdex.

Cabe recordar que el proyecto, por ahora, permanece para comentarios hasta la primera semana de noviembre. Sin embargo, según cifras entregadas por Fenalco, la venta de vehículos ha tenido una desaceleración del 6 % a comparación del 2023. Por otro lado, se destaca la venta de vehículos de cero emisiones, que, según Fenalco, en junio las cifras de venta fueron positivas con el 48 % en aumento de ventas.