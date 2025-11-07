Automotor.co fortalece presencia en Bogotá y la Sabana con nuevas vitrinas 3S de Hyundai

Automotor.co, distribuidor autorizado de Hyundai en Colombia, continúa expandiendo su huella en la capital y sus alrededores con la apertura y consolidación de tres modernas vitrinas 3S (Sales, Service & Spare Parts). Estas sedes, ubicadas estratégicamente en la Calle 146, Bella Suiza y Chía, ofrecen una experiencia integral donde los clientes pueden acceder en un solo lugar a venta de vehículos, servicios posventa y repuestos originales, con el respaldo directo de la marca surcoreana.

La expansión responde a la creciente demanda del norte de Bogotá y la Sabana, particularmente en municipios como Chía, Cajicá y Zipaquirá, zonas que hoy se consolidan como nuevos polos de desarrollo urbano y automotriz. Con este movimiento, Automotor.co busca fortalecer la cercanía con los usuarios que valoran la innovación, la seguridad y la eficiencia que caracterizan al portafolio de Hyundai.

Según la compañía, el objetivo es ofrecer una experiencia fluida y confiable: “Queremos que el cliente encuentre todo el universo Hyundai en un mismo espacio: desde la exploración de modelos, hasta el mantenimiento y la adquisición de repuestos, con la transparencia y respaldo que distinguen a Automotor.co”.

Las nuevas vitrinas destacan por su diseño moderno y la aplicación de los estándares globales de Hyundai. Cuentan con amplias zonas de exhibición, talleres certificados, técnicos especializados y equipos de diagnóstico de última generación, garantizando así un servicio de calidad superior. En estos espacios, los visitantes pueden conocer vehículos como Tucson, Kona, Venue, Santa Fe y Staria, además de acceder a planes de financiación flexibles, bonos especiales y programas de fidelización personalizados.



Uno de los pilares más relevantes de esta nueva etapa es el impulso a la movilidad sostenible. Hyundai ha consolidado uno de los portafolios híbridos más completos del mercado colombiano, con modelos como Tucson Híbrida, Santa Fe Híbrida y Kona Híbrida. Estas versiones combinan desempeño, eficiencia y bajas emisiones, reflejando el compromiso de Automotor.co con una transición responsable hacia tecnologías más limpias que protegen el medio ambiente sin comprometer la potencia ni el confort.

El fortalecimiento de la red Hyundai en el país también se refleja en su destacado desempeño comercial. Actualmente, la marca ocupa la octava posición en el ranking nacional y se ha posicionado como la segunda con mayor crecimiento en Colombia, registrando un incremento del 106% en lo que va del año. Estas cifras confirman la solidez de la alianza entre Hyundai y Automotor.co, que ha sido clave en su expansión regional.

El impacto de esta estrategia también se evidencia en la generación de empleo: Automotor.co cuenta con un equipo de 142 colaboradores, incluidos aprendices técnicos, y ha sumado 10 nuevos integrantes desde septiembre para fortalecer la operación de las vitrinas.

Con esta consolidación, Automotor.co reafirma su compromiso con ofrecer experiencias cercanas, confiables y tecnológicamente avanzadas, alineadas con la visión global de Hyundai: transformar la movilidad y contribuir al bienestar de las personas.