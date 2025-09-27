Bogotá sufre con el mal parqueo: "Medidas son insuficientes; desordenan la ciudad", dice concejal

El mal parqueo continúa siendo uno de los problemas que más afecta a Bogotá y, pese a las drásticas medidas implementadas por la Secretaría de Movilidad, no se están viendo los resultados esperados.

De acuerdo con lo revelado por la concejal Cristian Calderón Restrepo: “El mal parqueo está desordenando la ciudad y las medidas de la Secretaría de Movilidad han sido insuficientes”.

Según Calderón, entre enero y julio de este año, el Observatorio de Movilidad reportó más de 49.000 comparendos por estacionar en lugares prohibidos, una cifra que evidencia la magnitud del problema y cuestiona la eficacia de los controles ejercidos por el Distrito.

Tan solo en automóviles se registraron 19.575 casos, en motocicletas 14.296 y en camionetas 9.786. Las localidades con más infracciones fueron Fontibón (3.378), Chapinero (2.655) y Teusaquillo (2.639), sectores donde la alta demanda de parqueo y las malas prácticas son frecuentes, generando conflictos que afectan de manera directa a los ciudadanos.



Bogotá no ha podido con el mal parqueo

De acuerdo con Calderón, las herramientas empleadas hasta ahora son insuficientes: operativos, cepos y cajones pintados no alcanzan para controlar el desorden. La concejal señaló que estas medidas no han logrado imponer orden en la ciudad y que las calles de la capital siguen siendo un caos. “Bogotá sigue siendo una ciudad de malparqueados y lo que hoy vemos es un panorama de caos que golpea directamente a los bogotanos”, afirmó.



El verdadero problema, según la cabildante, no radica en la falta de normativas o sanciones, sino en la capacidad para aplicarlas. Muchos de los funcionarios en las calles no cuentan con la facultad de sancionar, lo que permite que los infractores actúen sin mayores consecuencias. Calderón fue tajante al señalar que esto representa un desperdicio de recursos públicos y refleja la ausencia de autoridad en la capital.

Las diferentes secretarías de Movilidad luchan constantemente contra el mal parqueo. Foto: SecMovilidad

Concejal Cristina Calderón arremete contra Movilidad

La concejal no se limitó a cuestionar la normativa, también criticó la falta de control sobre los cajones de parqueo vacíos, las calles tomadas por valet parking, el comercio informal y los vehículos estacionados en lugares prohibidos. “La ciudad ya tiene las herramientas, pero si no hay presencia y control efectivo, nada cambia. No es un problema de normas, es un problema de gestión y autoridad”, recalcó.

Publicidad

Asimismo, insistió en la necesidad de involucrar a la ciudadanía, al considerar que el mal parqueo refleja prácticas egoístas que afectan la movilidad y el libre tránsito de los bogotanos. Por ello, pidió implementar medidas más drásticas para garantizar el cumplimiento de la normativa colectiva.



¿Qué dice la Alcaldía de Bogotá?

La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá entregó un balance sobre los operativos contra el mal parqueo en la ciudad, una de las principales causas de congestión y riesgos viales. Según el informe, entre enero y agosto de 2025 se han realizado 10.824 controles en diferentes puntos estratégicos, priorizados con base en reportes ciudadanos y coordinación con alcaldías locales. Como resultado, 43.727 conductores han sido sancionados y 8.295 casos se han abierto por reincidencia, lo que puede llevar a la suspensión de la licencia si se acumulan más de dos infracciones en seis meses.

Uno de los operativos recientes tuvo lugar en el Parque de la 93, donde se impusieron 29 comparendos y se inmovilizaron dos vehículos abandonados. La entidad recordó que estacionar en lugares no autorizados no solo implica una multa de $604.100, sino también afecta la movilidad y pone en riesgo a peatones, ciclistas y conductores.