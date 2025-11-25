Construirán un tren de alta velocidad que irá por debajo del océano y conectará importante región

Un megaproyecto del tren submarino más largo del mundo podría modificar la manera en que se conectan dos de las penínsulas más dinámicas de China. La zona, situada alrededor de la bahía de Bohai, concentra varias ciudades industriales con alto peso en el comercio marítimo y en la producción manufacturera.

Las provincias ubicadas a cada lado del estrecho —Shandong y Liaoning— registraron en 2023 un PIB de 9,2 billones de yuanes y 3 billones de yuanes, respectivamente. Municipios como Yantai y Dalian superaron los 800.000 millones de yuanes, lo que confirma su papel en la actividad económica costera.

Sin embargo, pese a estar separadas por apenas 100 kilómetros en línea recta, el desplazamiento directo entre ambas es limitado.



¿Por qué quieren hacer un tren submarino?

Actualmente no existen puentes ni túneles que unan las dos orillas. Según el diario chino The Paper, el transporte terrestre debe desviarse más de 1.000 kilómetros, lo que eleva los tiempos de viaje por carretera a más de diez horas.

El ferry entre Yantai y Dalian toma cerca de siete horas y está sujeto a las condiciones del clima. Para expertos en economía regional, esta desconexión genera retrasos logísticos y encarece el traslado de mercancías entre el noreste del país y regiones del sur, como el delta del río Yangtsé.



En ese contexto se presentó el proyecto Bohai Strait Tunnel, un corredor que combinaría puentes y un túnel submarino de gran extensión. Los planes formales fueron enviados en 2019 a la National Development and Reform Commission para su evaluación.

Línea de tren en Dalian, China Foto: AFP

¿Cómo sería el Bohai Strait Tunnel?

El trazado total propuesto es de unos 123 a 125 kilómetros, con un tramo submarino que, según reportes de la prensa china, superaría los 90 kilómetros, lo que lo convertiría en el más largo de su tipo.

La infraestructura contemplaría tres carriles internos: dos para trenes de alta velocidad y otro destinado a labores de seguridad y mantenimiento. Los trenes podrían operar a velocidades de hasta 250 km/h y transportar tanto pasajeros como carga y vehículos.

The Paper indica que, si el proyecto avanza, el tiempo entre ambas penínsulas se reduciría a unos 40 minutos.

Bohai Strait Tunnel Foto: Wikimedia Commons

Para Liang Qidong, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de Liaoning citado por el ya mencionado medio, la falta de una conexión directa “bloquea el tráfico ferroviario y por carretera” hacia el sur del país y obliga a desvíos que suman entre tres y cuatro horas adicionales en rutas clave.

Según el académico, una vía subacuática aliviaría la congestión y ampliaría la logística en una región donde existen fuertes vínculos históricos y culturales.

El tema también ha sido mencionado en sesiones recientes de la Asamblea Popular Nacional. Zheng Deyan, alcalde de Yantai, propuso impulsar un “círculo económico de ciudades gemelas” entre Yantai y Dalian para fortalecer la cooperación regional y facilitar proyectos de infraestructura estratégica.

El costo estimado del túnel ronda entre 220.000 y 300.000 millones de yuanes, cifras mencionadas en reportes técnicos y medios locales. Los análisis proyectan ingresos anuales cercanos a los 20.000 millones de yuanes una vez que la obra entre en operación y podría entrar en operación después de 2030.