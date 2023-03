¿Cuáles son los daños que sufre un carro cuando se deja estacionado por mucho tiempo?

Si nos remontamos al 2020 y los años siguientes, una de las recomendaciones que hacían era encender constantemente el carro, ya que durante la pandemia, al permanecer estacionado durante varios días y sin uso, podría sufrir algunos daños.

Algunos vehículos sufrieron daños, pero la mayoría de conductores sí tuvieron la precaución de encenderlos al menos dos veces por semana y dar una vuelta a la manzana.

Sin embargo, no era realmente claro porqué se debía cumplir esa tarea o cuáles eran las partes del carro que podrían verse afectadas si este permanecía apagado y estacionado.

¿Qué pasa cuando el carro dura mucho tiempo estacionado?

Si el tiempo de estacionamiento es inferior al mes, no habrá mayores inconvenientes y simplemente con revisar los niveles de agua y aceite, funcionará sin ningún contratiempo.

Sin embargo, si el tiempo será superior a cuatro o cinco semanas, es recomendable dejarlo al cuidado de alguien más, en caso de que el mismo propietario no pueda estarlo encendiendo.

Cuando el tiempo varía entre uno y cuatro meses, las primeras partes en verse afectadas podrían ser las llantas, donde se podrían producir algunas fugas, daño fácil de reparar. Pero también es viable que se presenten fugas de aceite.

En general los líquidos, debido al ambiente, pueden sufrir evaporaciones y por consiguiente causar sequedad en elementos del vehículo que son necesarios que permanezcan lubricados y ante la falta de dichos líquidos, pueden reducir su tamaño, resecarse y generar fugas.

Por lo general, cuando elementos como las gomas se resecan, es necesario cambiarlas.

Otro elemento que sufre daños es la batería, ya que luego de un mes sin usarla, puede que se descargue y genere problemas cuando se pretenda encender. Pues esta se recarga con el trabajo del mismo motor y si no funcionó o no se activó durante este periodo de tiempo, no tendrá fuente de alimentación.

El mugre también puede afectar diferentes filtros o elementos tanto del interior del vehículo como de su motor, es por eso que si se piensa dejar quieto durante un tiempo más largo de lo habitual, es importante dejarlo lo más impecable posible.

El aire acondicionado es otro elemento que requiere activación, pues al no usarse, incluso así se prenda o utilice constantemente el carro, puede retener humedad y acumular bacterias que provocarían un mal olor y a su vez, averías en el sistema.

Con más de cinco meses de dejar el carro estacionado, la batería se descargará por completo y será necesario un cambio. Las plumillas de los parabrisas también se afectarán, ya que con la resequedad pueden dejar marcas en el vidrio panorámico.

Por otra parte, el freno de mano, al no ser lubricado, se podría quedar pegado, así que si el carro va a quedarse quieto durante tanto tiempo, en un terreno plano, es recomendable usar algunos tacos en las llantas para evitar el movimiento y no dejar lo activado.

