El carro más vendido en la historia cambiará de apariencia: en Colombia también se consigue

El Toyota Corolla, reconocido como el carro más vendido en toda la historia con más de 50 millones unidades matriculadas, mantiene su presencia en mercados de todo el mundo, incluida Colombia.

Aunque el modelo actual ha estado en circulación durante seis años, la compañía japonesa prepara un nuevo cambio estético que actualizará su imagen sin alterar la plataforma existente.

Recientemente, la actualización fue confirmada a través de documentos de aprobación publicados por el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China (MIIT).



¿Cómo será el nuevo Toyota Corolla?

En ellos, el sedán aparece bajo el nombre ‘Corolla Allion’, indicando que la marca sigue apostando por la renovación gradual de este icónico modelo en mercados clave.

Los cambios más visibles se concentran en la parte frontal del vehículo. El Corolla adopta el nuevo lenguaje de diseño de Toyota, ya implementado en modelos recientes como el Prius y la RAV4.

Toyota Corolla nueva generación Foto: MIIT

Los faros ahora presentan una configuración dividida, con un contorno en forma de C en la sección superior y una tira de LED continua en el centro. Las luces altas y bajas se ubican en los extremos del parachoques, destacadas con detalles en negro.

La parte inferior integra una parrilla horizontal oscura y un spoiler delantero más pronunciado, que aportan un aspecto renovado y más moderno.

En los costados, las modificaciones son más discretas, limitándose principalmente a nuevas opciones de rines. En la parte trasera, los cambios incluyen un rediseño en la disposición interna de las luces traseras y una franja luminosa que conecta ambos extremos, mientras que el parachoques conserva su diseño conocido.

A pesar de las imágenes filtradas, no se conocen detalles del interior. Los documentos chinos no incluyen fotografías del habitáculo, por lo que permanece incierto si Toyota mantendrá el tablero actual, prácticamente inalterado desde el inicio de esta generación, o si se inspirará en el estilo del nuevo RAV4, que presenta líneas más limpias y una pantalla de infoentretenimiento de mayor tamaño.

Toyota Corolla nueva generación Foto: MIIT

En cuanto a motorización, al menos para el mercado chino, se mantienen las opciones conocidas: un híbrido completo de 1.8 litros y un motor de gasolina de 2.0 litros.

La versión híbrida genera hasta 98 caballos de fuerza mediante una batería de níquel-cobalto-manganeso, mientras que el motor de 2.0 litros ofrece 171 caballos.

Aunque por el momento no se ha confirmado si este facelift llegará a otros mercados, en Colombia el Corolla continúa disponible en su versión actual.