Mecánicos expertos escogen los carros que duran toda la vida: “El motor nunca se romperá”

Cuando un conductor piensa en comprar un vehículo, no solo evalúa su diseño, el espacio interior o la tecnología disponible, sino también la confiabilidad, factor donde domina por lo general Toyota, Subaru, Lexus, entre otras.

Uno de los factores decisivos es la durabilidad del motor. La posibilidad de tener un carro que no visite con frecuencia el taller y que conserve su rendimiento con el paso de los años se ha convertido en un criterio clave para miles de compradores.

De hecho, el mantenimiento y el costo de los repuestos representan un gasto considerable, por lo que contar con un auto resistente es sinónimo de ahorro y tranquilidad.

En este contexto, la opinión de los mecánicos, que son quienes día a día reparan vehículos y conocen de cerca sus fallas recurrentes, adquiere un peso especial.

Con esa idea, un creador de contenido en TikTok, identificado como @distriexpresswarnes, visitó distintos talleres para preguntar directamente a los especialistas cuáles son los carros que “duran toda la vida” y cuáles, en cambio, suelen dar más dolores de cabeza a sus dueños.

Toyota tiene motores muy confiables Foto: Toyota

¿Cuáles son los carros más confiables, según mecánicos?

Las entrevistas realizadas dejaron coincidencias claras en los modelos japoneses. Consultados sobre el mejor auto, varios mecánicos destacaron a Toyota y Honda como marcas líderes en confiabilidad.

Uno de los especialistas afirmó que “Toyota es insuperable”, mientras otro mencionó que vehículos como el Honda CR-V, HR-V y Fit “no se rompen, no tienen ningún tipo de problemas”.

El Toyota Corolla fue uno de los modelos más repetidos entre los profesionales de los talleres. Según explicaron, parte de su fiabilidad radica en que este sedán utiliza cadena de distribución en lugar de correa bañada en aceite, lo que reduce fallas graves en el motor.

“No tienen problema absolutamente de nada”, resumió uno de los entrevistados.

Los modelos más problemáticos

En el lado contrario, la conversación giró hacia los autos que presentan más reparaciones. A la pregunta sobre el peor vehículo, un mecánico respondió sin dudar: “El 208. Yo diría el 208. Es uno de los autos más problemáticos”.

El señalamiento no se limitó al Peugeot 208. Otros modelos de la misma marca como el 308, 408, también fueron mencionados por dificultades relacionadas con la electrónica, el aire acondicionado y repuestos.

Además, algunos motores de Ford fueron objeto de críticas, en especial los de tres cilindros con correa de distribución bañada en aceite. De acuerdo con los especialistas, este sistema genera altos costos de reparación y fallas recurrentes.

La Correa de distribución es un componente esencial de un motor de combustión interna Foto: Unsplash

“Esas se cortan siempre, no duran nada de kilómetros”, comentó uno de los mecánicos.

El listado de modelos menos gustan también incluyó al Renault Kwid, que fue calificado por un mecánico como un carro de baja calidad: “Va para atrás para mí”, expresó.

Cabe recordar que estas son puras percepciones construidas a partir de la experiencia diaria de los mecánicos.

Aun así, el balance deja conclusiones claras: los japoneses sobresalen como marcas de alta confiabilidad.