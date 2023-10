¿Es posible instalar en mi casa un punto de carga para mi carro eléctrico?

En un esfuerzo por lograr una transición energética , Colombia ha estado promoviendo activamente alternativas de transporte amigables con el medio ambiente.

En este contexto, la movilidad eléctrica ha surgido como una de las principales opciones sostenibles para el país y, al respecto de esto, el presidente Gustavo Petro ha anunciado que será obligatorio que estaciones de gasolina tengan puntos de carga eléctrica.

Según cifras del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) con corte a septiembre de 2023, Colombia ha dado pasos significativos en la transición hacia la movilidad eléctrica.

El país suma ya 19.656 vehículos híbridos y 2.440 vehículos eléctricos vendidos en lo corrido del año, marcando un avance notable en la adopción de vehículos amigables con el entorno.

Cómo instalar un cargador eléctrico en el parqueadero mi casa

Uno de los aspectos fundamentales para garantizar el óptimo funcionamiento de un vehículo eléctrico es contar con un punto de carga accesible y eficiente.

En Colombia, la instalación de un punto de carga en su casa, cuando es en un parqueadero privado, es viable y no tiene mayor inconveniente, pero para el caso de las propiedades horizontales es diferente.

Sin embargo, empresas de energía como Enel o Celsia ofrecen la instalación con expertos de estos puntos de carga para carros eléctricos en casa.

Asimismo, aclaran que dicho trabajo depende de una visita técnica y del permiso de la administración, en el caso de un conjunto residencial.

Estación de carga eléctrica

“Instalar un cargador para carro eléctrico no requiere ningún permiso especial, pues es una obra sencilla. Esta equivale a instalar un nuevo tomacorriente para conectar un electrodoméstico en el predio solicitado. Desde el momento en que se programa la visita hasta el día que se realiza la instalación, el proceso tarda 8 días hábiles. No obstante, la instalación del equipo no dura más de un día”, detallan desde Enel.

Por lo tanto, apunta el portal especializado en propiedades Copropiedades, que la mayoría de problemas a la hora de la instalación se presentan más problemas es "en edificios de apartamentos o conjuntos residenciales donde los garajes son subterráneos o están alejados"

“Puede haber conflicto si se modifica la red general de la copropiedad, si se destina una zona común para poner un cargador y le cobren al usuario por el servicio. Ahí nos enfrentamos a los propietarios que alegan que la copropiedad está obteniendo beneficios; y a la Superintendencia de Industria y Comercio y a la de Servicios Públicos”, señaló Ernesto Contreras, un administrador de propiedad horizontal para el portal mencionado.

