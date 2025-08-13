Esta camioneta que se vende en Colombia recibió premio por calidad y satisfacción a conductores

En el mercado automotor, los informes de confiabilidad, en los que suele liderar Toyota y Subaru, o las evaluaciones de calidad y satisfacción de los conductores se han convertido en un punto clave para medir el desempeño de los nuevos modelos, especialmente en el segmento de carros eléctricos.

Firmas de análisis como J.D. Power publican cada año estudios que miden desde los problemas reportados por los usuarios en los primeros meses de uso hasta el nivel de entusiasmo y apego que generan los vehículos, resultados que suelen influir tanto en la percepción del consumidor como en la proyección comercial de las marcas.

En la más reciente edición de dos de estos estudios, correspondientes a 2025, un SUV que ya se comercializa en Colombia se posicionó como líder en su segmento, y destacó, según el estudio, por su calidad inicial y por la satisfacción que ofrece a sus propietarios.



¿Cuál es una de las camionetas eléctricas que más satisfacción ofrece?

El vehículo en cuestión es la Deepal S07, una SUV compacta de tipo REEV (vehículo eléctrico de rango extendido) que obtuvo el reconocimiento en el China New Energy Vehicle Initial Quality StudySM (NEV-IQS), elaborado por J.D. Power. Este análisis mide los problemas reportados por cada 100 vehículos durante los primeros dos a seis meses de propiedad.

Además, el modelo también encabezó su categoría en el Automotive Performance, Execution and Layout StudySM (NEV-APEAL), donde alcanzó 815 puntos sobre 1.000 en aspectos como diseño, rendimiento, sistemas de infoentretenimiento, confort, autonomía y experiencia de carga.

Cómo se hicieron las evaluaciones

Ambos estudios se desarrollaron entre enero y marzo de 2025 y recopilaron más de 21.000 encuestas a propietarios de 122 modelos de 48 marcas, distribuidos en 81 ciudades de China.

Elvis Yang, gerente general de producto automotriz en J.D. Power China, señaló que modelos como el Deepal S07 muestran que “la industria china de vehículos eléctricos no solo compite en volumen, sino en estándares globales de calidad y experiencia”.



¿Cuáles son los problemas que más enfrentan los conductores?

De acuerdo con J.D. Power, los sistemas de infoentretenimiento continúan encabezando la lista de áreas con más reportes de problemas, con 31 PP100. Se registró un aumento en inconvenientes de configuración, sistemas de control y paneles de instrumentos, mientras que los fallos relacionados con la batería y la carga disminuyeron, reduciendo la preocupación de los conductores por la autonomía.

Yang destacó que, aunque el diseño robusto y cuadrado de los SUV es cada vez más popular, su uso se concentra principalmente en entornos urbanos. En este contexto, equilibrar estilo, control de ruido y comodidad sigue siendo un reto para los fabricantes.

El estudio también reveló que los vehículos híbridos enchufables (PHEV) y los de rango extendido (REEV) han incrementado su participación de mercado, pese a registrar más problemas de calidad que los eléctricos puros (BEV). En el caso de los REEV, como el Deepal S07, se reportó un aumento de 17 PP100 en fallos de funcionamiento y de 7 PP100 en problemas de infoentretenimiento.