General Motors (dueño de Chevrolet) y Hyundai desarrollarán 5 carros en conjunto para la región

General Motors (GM), matriz de la marca Chevrolet, y Hyundai Motor Company anunciaron el desarrollo conjunto de cinco carros que llegarán a distintos mercados del continente, un anuncio forma parte de la alianza estratégica que ambas compañías formalizaron y marca un paso clave en la cooperación industrial entre dos de los principales fabricantes de vehículos a nivel global.

Según el plan presentado, cuatro de estos modelos estarán dirigidos a los mercados de Centroamérica y Sudamérica, mientras que el quinto será fabricado para el segmento comercial en América del Norte.



¿Cuáles serán los nuevos carros de Chevrolet y Hyundai?

Entre los vehículos proyectados para la región latinoamericana se incluyen una camioneta tipo SUV, un automóvil compacto y dos pickups —una de tamaño mediano y otra compacta—, todas construidas sobre una arquitectura flexible que permitirá versiones con motor de combustión interna o con sistema híbrido.

El quinto vehículo será una Van comercial totalmente eléctrica, diseñada para el mercado norteamericano, que se ensamblará en Estados Unidos a partir de 2028.



¿Cómo repartirán los vehículos a cargo?

En el reparto de responsabilidades, GM asumirá el liderazgo en el desarrollo de la plataforma para la pickup mediana, mientras que Hyundai se encargará de los modelos compactos y de la Van eléctrica. Aunque las plataformas serán compartidas, las empresas confirmaron que cada vehículo mantendrá un diseño interior y exterior exclusivo para su marca, con el fin de preservar su identidad.

El diseño y la ingeniería de los modelos destinados a Centroamérica y Sudamérica comenzarán próximamente, con un calendario que proyecta los lanzamientos hacia 2028. La Van eléctrica seguiría el mismo cronograma de producción para el mercado estadounidense. Las iniciativas estarán sujetas a las aprobaciones regulatorias que requiera cada país.

De acuerdo con las estimaciones, una vez que la producción alcance su capacidad plena, las ventas combinadas de estos cinco vehículos podrían superar las 800.000 unidades anuales.

Shilpan Amin, vicepresidente senior de GM y responsable global de compras y cadena de suministro, indicó que los modelos anunciados “están enfocados en los segmentos más importantes de los mercados de Centroamérica y Sudamérica, además del segmento comercial en América del Norte”.

Amin resaltó que la alianza permitirá “ofrecer más opciones a los clientes, con mayor rapidez y a menor costo”, aprovechando las fortalezas complementarias y la escala de producción conjunta.

Por su parte, José Muñoz, presidente y CEO de Hyundai Motor Company, señaló que esta colaboración “nos permitirá seguir ofreciendo valor y opciones a nuestros clientes en distintos segmentos y mercados”.

También subrayó que la escala combinada de ambas compañías en Norteamérica y Sudamérica permitirá responder de forma más eficiente a la demanda, con vehículos que integren “diseño atractivo, alta calidad, enfoque en seguridad y tecnología relevante”.

Más allá de los vehículos

El acuerdo también contempla acciones conjuntas en compras y logística para el continente, incluyendo materiales, transporte y procesos de distribución. Además, ambas compañías estudiarán la adquisición y uso de acero con bajas emisiones de carbono, lo que reforzaría sus compromisos en materia de sostenibilidad.

GM y Hyundai confirmaron que seguirán explorando oportunidades de cooperación más allá de los cinco modelos anunciados. Entre las áreas de posible desarrollo se incluyen sistemas de propulsión que abarcan desde motores de combustión y sistemas híbridos hasta vehículos eléctricos a batería y tecnologías de hidrógeno.

Con este anuncio, las dos automotrices ponen en marcha un plan de producción compartida que busca ampliar su presencia en mercados clave del continente y optimizar sus procesos industriales a través de la colaboración.