Experto en carros asegura que este botón del auto desgasta más el motor: ¿es cierto?

Un vendedor de vehículos de la marca Ford en Estados Unidos encendió todo una polémica en redes sociales al afirmar que una de las funciones más comunes en los carros modernos podría estar afectando seriamente la vida útil del motor.

Se trata del sistema de arranque y parada automáticos (Auto Start-Stop), un mecanismo diseñado para mejorar la eficiencia del combustible, pero que, según su advertencia, podría causar daños mecánicos a largo plazo.

El señalamiento fue hecho por Jon Galland, vendedor en Whiteface Ford, un concesionario ubicado en Hereford, Texas. A través de un video publicado el 23 de junio en su cuenta de TikTok, Galland declaró: “Auto Stop-Start está matando tu motor”, y agregó que su uso continuado podría generar daños en componentes clave del vehículo como la batería, el motor de arranque y los árboles de levas.

¿Qué es el Auto Start-Stop?

El sistema de arranque y parada automáticos es una tecnología incorporada en la mayoría de vehículos desde aproximadamente 2015. Funciona apagando automáticamente el motor cuando el vehículo se detiene por completo —por ejemplo, en un semáforo— y lo vuelve a encender cuando se suelta el pedal del freno.

Sin embargo, Galland advierte que este proceso de apagado y encendido frecuente incrementa el desgaste de componentes como la batería y el motor de arranque. “En lugar de arrancar el motor una vez en cada trayecto, puede hacerlo hasta 15 veces en un solo viaje. Eso representa un esfuerzo adicional para el sistema de encendido”, explicó.

Además del mayor desgaste eléctrico, Galland aseguró que el sistema puede afectar la presión del aceite en el motor, lo cual tendría implicaciones para el correcto funcionamiento del árbol de levas.

“Cuando el motor se apaga, el cam phaser pierde presión de aceite, y necesita esa presión para operar correctamente. Si esa presión se pierde repetidamente, el pin de bloqueo que impide el movimiento del cam phaser al encender el motor puede dañarse, lo que genera un ruido metálico al arrancar”, señaló.

¿Es cierto que el Auto Start-Stop daña el motor?

Según el taller especializado Connecticut Tire & Auto, los motores modernos están diseñados para soportar el funcionamiento del sistema de arranque y parada automáticos sin comprometer su durabilidad.

“El sistema detiene el motor solo cuando está en ralentí, no bajo carga. Esto significa que no está sometido a un esfuerzo excesivo al apagarse y encenderse”, afirma el taller.

Además, niegan que el sistema degrade el aceite más rápido, como se ha sugerido en redes sociales. “El aceite permanece en el motor incluso durante la detención, por lo que continúa lubricado cuando vuelve a arrancar”, añaden.

Pese a los argumentos técnicos, el video de Galland ha tenido un fuerte impacto entre los conductores. Con más de 8,5 millones de visualizaciones en TikTok, la publicación ha recibido miles de comentarios, muchos de ellos manifestando su rechazo al sistema.

“El peor invento de la historia”, comentó un usuario. “Apagarlo ya es parte de mi rutina cada vez que prendo el carro”, señaló otro. Incluso hubo quien comparó la función con “unas pajitas de papel: inútil e incómoda”.

"Nada de esto es cierto. Los vehículos con sistema de parada y arranque automático tienen motores de arranque de alta resistencia y baterías de ciclo profundo, así que eso no es un problema. Además, el sincronizador de levas no funciona cuando el motor está apagado, por lo que no necesita presión de aceite", comenta otro usuario.