GWM Poer Comercial: pros, contras y opinión de esta pick-up que les compite a Toyota, Ford y más

En el mercado de las pick-ups medianas, el nombre Great Wall Motors Poer dice presente. Sin embargo, en Colombia, esta camioneta no es un modelo único, sino una gama claramente segmentada.

Si la versión Passenger (la que usualmente acapara los reflectores de las pruebas por su lujo y tecnología) se viste de gala para la aventura familiar, la que probamos en Blu Radio, la Poer Comercial 4x4 con caja mecánica, se presenta sin adornos (aunque bien equipada), enfocada directamente en la faena diaria.

Esta Comercial es sobria. Su diseño sigue siendo imponente, con esa parrilla frontal que garantiza presencia, pero la intención es clara: durabilidad se puede juntar con tecnología.

GWM Poer Comercial Foto: Blu Radio

Motor de la Poer Comercial

El motor diésel 2.0T entrega 163 Hp y 400 Nm de torque, una cifra de potencia, aunque se siente modesta en comparación con los modelos más potentes del segmento, se convierte en un aliado formidable gracias a la transmisión mecánica de 6 velocidades.



Manejar una pick-up 4x4 con caja manual ofrece un nivel de control que se aprecia profundamente fuera del asfalto o con carga. Se elimina la dependencia de la electrónica en la gestión del cambio y se permite al conductor exprimir el torque exactamente cuando lo necesita.

Esta sensación de fuerza bruta controlada es ideal para el profesional que requiere una respuesta inmediata y directa, compensando la diferencia de potencia con la eficacia mecánica. El sistema 4x4 con bajo y bloqueo de diferencial se siente sólido y enfocado en la utilidad real.

GWM Poer Comercial tiene capacidad de carga de 1050 kg Foto: Blu Radio

Interior de la Poer

Aquí es donde la Poer Comercial sorprende y redefine la categoría "utilitaria". Lejos de ser un vehículo básico, la cabina integra tecnología de alto nivel.

Contar con una pantalla táctil de 12,3 pulgadas que gestiona el infoentretenimiento, un botón de encendido Keyless Start, aire acondicionado automático y, un asiento del conductor con ajuste eléctrico, eleva el confort.

La gran diferencia con la versión Passenger (tope de gama) se reduce principalmente al motor más potente y a la omisión de los Sistemas Avanzados de Asistencia a la Conducción (ADAS), como el Control Crucero Adaptativo y el Asistente de Mantenimiento de Carril.

Al centrarse en un equipo de seguridad pasiva (4 airbags, ABS, ESP, Control de Descenso) y el lujo de confort, la Comercial ofrece una propuesta más sencilla al prescindir de la complejidad de los sensores ADAS.

GWM Poer Comercial Foto: Blu Radio

Pros y contras de la Poer Comercial 4x4

Pros:

Equipamiento de confort: incluye elementos de lujo inesperados como pantalla de 12,3", encendido por botón y asiento eléctrico.

Control de torque: la caja manual de 6 velocidades permite un dominio absoluto del motor 2.0T (400 Nm), fundamental para carga y off-road.

Buena capacidad de carga.

