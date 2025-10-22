“Impulsaremos romper récord de ventas de motos en 2025”: Guillermo Pajón, director Expo 2 Ruedas

Bogotá se prepara para recibir desde el 23 al 26 de octubre una nueva edición de Expo 2 Ruedas 2025, un evento que busca consolidarse como el punto de encuentro más importante de la industria motociclista en el centro del país.

En diálogo con Blu Radio, Guillermo Pajón, director de la feria, afirmó que el objetivo para este año es claro: “Creemos que en 2025 se romperá el récord de ventas de motos en Colombia. Muy seguramente vamos a pasar el millón de unidades, y Expo 2 Ruedas va a impulsar ese cierre con cifras históricas”.

“Iniciamos hace 20 años con la Feria de las Dos Ruedas en Medellín y hoy Bogotá pedía su propio espacio. En 2024 tuvimos la primera versión con 110 marcas y 45.000 visitantes. Este año nos duplicamos: más de 213 expositores y una asistencia esperada de hasta 60.000 personas”, aseguró.

¿Cómo será la segunda edición de la Expo 2 Ruedas?

Según el director, la edición 2025 será una feria más experiencial, aprovechando la infraestructura de Corferias para ofrecer zonas de prueba, actividades deportivas y espacios familiares.



“Vamos a tener test rides de motos a gasolina y eléctricas, freestyle, pista de minimotos para niños y actividades para toda la familia del motociclista. Queremos que sea una feria para compartir, no solo para comprar”, explicó.

El evento también incluirá espacios de reflexión sobre seguridad vial bajo la campaña “El destino es volver”, en alianza con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Cámara de Motocicletas de la ANDI.

“Estamos muy preocupados por los más de 5.000 motociclistas que pudieron haber fallecido el año pasado. No siempre el motociclista tiene la culpa: hay problemas de señalización, malla vial y condiciones que deben mejorar. Por eso, queremos que la feria también sea un espacio para la conciencia vial”, dijo Pajón.



Impacto económico de la feria

En materia económica, el impacto para Bogotá será significativo. “Solo durante la feria se generan más de 3.000 empleos directos e indirectos. Desde los montajes de los stands hasta la ocupación hotelera y la gastronomía, todo el ecosistema se activa. Además, esperamos que se vendan cerca de 1.500 motos durante el evento”, destacó el organizador.

Otro de los propósitos de Expo 2 Ruedas es impulsar la formalización y visibilidad de pequeños empresarios. “No solo es un evento para las grandes marcas. Tenemos una zona de emprendedores apoyada por la Alcaldía de Bogotá y espacios para clubes moteros, que promueven valores y actividades sociales”, explicó.

Pajón también abordó el cambio en el perfil del comprador colombiano. “Hoy la mujer representa casi el 35 % de las nuevas compradoras de motos. Son más juiciosas en la conducción, y por eso les rendimos homenaje con un día especial de entrada gratuita y una rodada con 200 mujeres motociclistas”, afirmó.

Asimismo, reconoció el papel creciente de la moto como herramienta de movilidad y productividad. “Frente a las dificultades del transporte público y el tráfico, la moto se ha convertido en el vehículo que está moviendo a Colombia económica y socialmente. Incluso en las zonas rurales, ya es el principal medio de transporte del campesino”, aseguró.

Finalmente, el director de Expo 2 Ruedas advirtió sobre los vacíos en la reglamentación de nuevas formas de movilidad, como las bicicletas y scooters eléctricas.

“Hay un vacío normativo muy grande. En Bogotá ya se ven vehículos eléctricos que no son ni motos ni bicicletas, y eso está generando confusión en los reportes de siniestralidad. Además, las patinetas eléctricas se están volviendo un riesgo en las vías rápidas. Es urgente regularlas”, concluyó.