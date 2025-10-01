Aumenta número de motocicletas nuevas registradas en el país

Según el más reciente boletín del Registro de Motocicletas Nuevas en Colombia, elaborado por la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi y Fenalco, en septiembre se matricularon 102.831 motos nuevas, lo que representa un crecimiento del 50,1% frente al mismo mes de 2024.

Este resultado constituye el segundo registro más alto del año, solo superado por julio de 2025, cuando se inscribieron 112.214 motocicletas.

En cuanto a marcas, Bajaj, Yamaha y Suzuki encabezaron el ranking del mes con una participación conjunta del 17,17 %. A nivel territorial, los mayores registros se concentraron en Cundinamarca (18,74 %), Antioquia (16,30 %) y Valle del Cauca (10,29 %), que en conjunto representaron el 45,3% del mercado nacional.

Motociclista - referencia // Foto: Unplash

Entre los municipios destacados estuvieron Sabaneta (7.882 registros), Funza (5.900 registros) y El Cerrito (4.488 registros).



Por segmentos, la mayor demanda se ubicó en motocicletas de 101cc a 125cc, que concentraron el 49,5 % de los registros, seguidas por las de 151cc a 200cc, con el 25 %.

En el acumulado de enero a septiembre de 2025, la industria ha crecido 36,9 %, con un promedio mensual de 88.919 motocicletas nuevas registradas.