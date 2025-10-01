En vivo
Motor

Aumenta número de motocicletas nuevas registradas en el país

Un total de 102.831 motos fueron registradas en septiembre, un crecimiento del 50,11% frente al mismo mes del año anterior.

Imagen de referencia de motos.
Imagen de referencia de motos.
Foto: iImageFx
Por: Mateo Candela
|
Actualizado: 1 de oct, 2025

Según el más reciente boletín del Registro de Motocicletas Nuevas en Colombia, elaborado por la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi y Fenalco, en septiembre se matricularon 102.831 motos nuevas, lo que representa un crecimiento del 50,1% frente al mismo mes de 2024.

Este resultado constituye el segundo registro más alto del año, solo superado por julio de 2025, cuando se inscribieron 112.214 motocicletas.

En cuanto a marcas, Bajaj, Yamaha y Suzuki encabezaron el ranking del mes con una participación conjunta del 17,17 %. A nivel territorial, los mayores registros se concentraron en Cundinamarca (18,74 %), Antioquia (16,30 %) y Valle del Cauca (10,29 %), que en conjunto representaron el 45,3% del mercado nacional.

Motociclista - referencia.jpg
Motociclista - referencia //
Foto: Unplash

Entre los municipios destacados estuvieron Sabaneta (7.882 registros), Funza (5.900 registros) y El Cerrito (4.488 registros).

Por segmentos, la mayor demanda se ubicó en motocicletas de 101cc a 125cc, que concentraron el 49,5 % de los registros, seguidas por las de 151cc a 200cc, con el 25 %.

En el acumulado de enero a septiembre de 2025, la industria ha crecido 36,9 %, con un promedio mensual de 88.919 motocicletas nuevas registradas.

