Renault prepara su camioneta híbrida más grande para desafiar a Mazda, Volkswagen y más

Renault prepara la llegada a Colombia de un modelo que hasta ahora no tenía precedentes dentro de su portafolio local. El fabricante francés confirmó que el Renault Filante, su SUV de mayores dimensiones y mayor nivel de equipamiento a nivel global, aterrizará en el país a comienzos de 2027 como parte de su plan de expansión fuera de Europa.

El vehículo fue revelado por primera vez en Corea del Sur y está concebido como la referencia máxima de la marca en mercados internacionales, donde competirá con marcas ya posicionadas en este segmento como Volkswagen y Mazda, entre otras.

La denominación Filante no responde a una estrategia comercial reciente. Renault explicó que el nombre retoma referencias históricas de la marca, entre ellas el Étoile Filante, un prototipo experimental que en 1956 marcó hitos de velocidad, y la estrella que distinguió a los modelos de lujo del fabricante en la década de 1930.

Renault Filante Foto: Renault Press

¿Cuál es el tamaño del Renault Filante?

El Filante se ubica en el segmento E y es, actualmente, el Renault de producción más grande a nivel mundial. Sus dimensiones lo confirman: 4,91 metros de largo, 1,89 metros de ancho y 1,63 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,82 metros.



El SUV utiliza la plataforma CMA del Grupo Geely, una arquitectura compartida con la nueva Koleos y desarrollada para soportar trenes motrices electrificados y altos niveles de equipamiento tecnológico.



Producción

La concepción del Renault Filante fue realizada entre el equipo de la marca en Corea del Sur y el centro de diseño de Renault en París. Su ensamblaje se realizará en la planta de Busan, instalación desde la cual la marca produce otros modelos destinados a mercados globales.

Este enfoque internacional refleja el papel estratégico del Filante dentro del plan de crecimiento de Renault fuera del mercado europeo.

Renault Filante Foto: Renault

Diseño del Filante

A nivel visual, el Filante adopta una silueta que se aparta del SUV tradicional. La carrocería presenta una caída de techo pronunciada tipo coupé, combinada con una parrilla iluminada de efecto tridimensional y patrón de rombos.

Los faros LED están integrados al ras de la carrocería, mientras que las luces diurnas adoptan una inclinación de 28 grados, en referencia directa al emblema de la marca.

En la parte trasera, el diseño prescinde del limpiaparabrisas en la luneta y utiliza luces delgadas que recorren el ancho del vehículo, reforzando una imagen limpia y ancha. El modelo puede equipar rines de 19 o 20 pulgadas.

Renault Filante Foto: Renault Press

Interior digital

El habitáculo está dominado por el sistema OpenR Panorama Screen, compuesto por tres pantallas de 12,3 pulgadas que cubren el cuadro de instrumentos, el sistema multimedia y el espacio del pasajero delantero. A esto se suma un Head-Up Display de realidad aumentada de 25,6 pulgadas.

El equipamiento incluye asientos delanteros tipo “lounge”, climatización de tres zonas y un maletero con capacidad de 633 litros. Renault señala el uso de materiales con enfoque eco-amigable y un sistema multimedia basado en Android Automotive, con aplicaciones nativas y actualizaciones inalámbricas.

El pasajero dispone de una pantalla independiente y, en versiones superiores, se ofrecerá sistema de sonido Bose y purificación de aire.

Renault Filante Foto: Renault Press

Motorización Renault Filante

Según el medio Motor Latino, el Renault Filante contará con una evolución del sistema híbrido completo E-Tech. El conjunto combina un motor turbo de 1.5 litros con dos motores eléctricos para entregar 250 caballos de potencia y 565 Nm de torque, gestionados por una transmisión automática DHT Pro de doble embrague.

La marca afirma que el sistema permite circular en modo eléctrico hasta el 75 % del tiempo en ciudad.

En seguridad, incorpora el paquete Renault Easy Drive, que agrupa 30 asistencias avanzadas a la conducción, incluyendo funciones de autonomía de Nivel 2 mediante el Active Driver Assist, control crucero adaptativo, centrado de carril, visión periférica de 360 y 540 grados y frenado autónomo de emergencia con detección de peatones y ciclistas.