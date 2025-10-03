Mercedes-AMG CLA 45 S: reseña, pros, contras y opinión

En el mercado automotor, en el que están de moda los SUV y los carros de nuevas energías, hay modelos que se atreven a romper la norma combinando diseño deportivo, alto rendimiento y la versatilidad en un vehículo que se puede usar a diario, como el Mercedes-AMG CLA 45 S.

Este sedán alemán integra un motor de 2.0 litros turboalimentado que, a diferencia de lo que podría parecer por su tamaño, está construido bajo estándares de competición. Cada propulsor es ensamblado a mano y alcanza una potencia de 416 caballos y 500 Nm de torque. Junto con una caja automática de ocho velocidades y tracción integral, es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 3.9 segundos.

Motor del Mercedes-AMG CLA 45 S Foto: Blu Radio

Rendimiento y conducción del CLA 45 S

El CLA 45 S no se limita a ofrecer cifras destacables en recta. Su sistema de tracción integral incorpora un diferencial trasero que reparte la potencia entre las ruedas posteriores, lo que mejora la agilidad y configuraciones pensadas para pista.

Durante la conducción normal, el comportamiento varía de acuerdo con el modo seleccionado. En “Comfort”, tiene un desempeño mejor que a un CLA convencional. Sin embargo, al pasar a configuraciones más deportivas, la suspensión se vuelve notablemente rígida, lo que ofrece mayor precisión en carreteras rápidas pero puede resultar incómodo en superficies irregulares, por ejemplo, en ciudades como Bogotá.



Aunque la dirección no transmite grandes cantidades de información al conductor, se percibe natural y permite posicionar el vehículo con exactitud en curvas.

Mercedes-AMG CLA 45 S Foto: Blu Radio

Interior y tecnología

El habitáculo recibe varias adaptaciones específicas de AMG. Entre ellas se encuentran los asientos deportivos, un volante de base plana con controles táctiles y gráficos personalizados en la instrumentación digital.

Los ocupantes disponen de dos pantallas de 10,3 pulgadas, que despliegan tanto la información tradicional como funciones exclusivas: desde datos de desempeño en pista hasta un medidor de fuerzas G.



Espacio y practicidad

El Mercedes-AMG CLA 45 S mantiene las proporciones de un sedán compacto, con capacidad para cinco ocupantes. Sin embargo, su techo con caída tipo coupé reduce el espacio en la parte trasera, sobre todo para pasajeros de más de 1,80 m. El baúl ofrece 460 litros de capacidad, aunque la apertura estrecha limita la carga de objetos muy grandes.

Publicidad

El CLA 45 S se mide principalmente contra el Audi RS3 Sedán, uno de sus rivales más cercanos por prestaciones y precio. También se ubican en el radar opciones como el BMW M2 Competition, de carácter más radical, pero menos práctico, y el Audi RS5 Sportback, con mayor tamaño y versatilidad.

Mercedes-AMG CLA 45 S Foto: Blu Radio

Pros y contras del Mercedes-AMG CLA 45 S

Pros:

Motor de 2.0 litros con 415 caballos de potencia.

Aceleración poderosa.

Interior con funciones exclusivas AMG y tecnología avanzada.

Diseño atractivo e interior cómodo.

Contras:

Suspensión rígida en modos deportivos, poco cómoda en ciudad.

Espacio reducido en asientos traseros por el techo bajo.

Alto gasto de combustible en ciudad.

En conclusión, el Mercedes-AMG CLA 45 S representa un equilibrio entre la practicidad de un sedán compacto y el rendimiento de un deportivo de alto nivel.

Con cifras de aceleración sobresalientes y una experiencia de manejo pensada tanto para la carretera como para pista, se posiciona como una alternativa distinta dentro de los deportivos premium.