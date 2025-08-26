Este carro rompió récords mundiales y logró dar la vuelta a toda la Tierra en menos de 8 días

El mundo automotor fue testigo de una hazaña inédita en la historia de los carros eléctricos. Un prototipo de Mercedes-Benz no solo superó múltiples marcas de resistencia y velocidad, sino que logró recorrer una distancia equivalente a la circunferencia de la Tierra en un tiempo récord.

La meta inicial era demostrar de qué era capaz el Mercedes-AMG GT XX concept, un modelo eléctrico de cuatro puertas que anticipa la futura producción de la marca alemana.

Para ello, se organizó una exigente prueba de resistencia de 24 horas. El vehículo, equipado con aerodinámica activa controlada por Bluetooth, recorrió 5.479 kilómetros en un solo día, superando en 1.518 kilómetros la marca que había establecido el XPeng P7 unas semanas antes.

Este logro fue posible gracias a una velocidad constante de 300 km/h y a paradas de carga ultrarrápida con una potencia de 850 kilovatios. La estrategia permitió mantener el ritmo sin interrupciones prolongadas.



¿Cómo recorrió toda esa distancia?

Lo que empezó como un reto de 24 horas se convirtió en una misión de resistencia global. Un grupo de 17 conductores, entre ellos el piloto de Fórmula 1 George Russell, se turnó en relevos de dos horas para mantener el auto en movimiento sin descanso. Durante casi ocho días consecutivos, dos unidades del GT XX se mantuvieron en pista recorriendo kilómetros día y noche.

Finalmente, el prototipo eléctrico logró recorrer 40.075 kilómetros, distancia equivalente a la vuelta completa al planeta Tierra, en 7 días, 13 horas, 24 minutos y 7 segundos. De acuerdo con los registros, no fue solo un vehículo el que alcanzó la meta: dos GT XX cruzaron el umbral con apenas dos vueltas de diferencia.

La prueba no terminó allí. El equipo siguió rodando hasta superar la marca de 25.000 millas, lo que fijó un nuevo tiempo de 7 días, 14 horas, 9 minutos y 52 segundos. En total, la experiencia dejó al menos 25 récords oficiales, entre ellos las distancias más largas registradas en lapsos de 12, 24, 48, 72, 96, 120, 144 y 168 horas.

Mercedes-AMG GT XX Foto: Mercedes

¿Cómo logró el récord el Mercedes-AMG GT XX?

El desempeño del GT XX concept se explica por una configuración mecánica de alta complejidad. El auto está impulsado por tres motores eléctricos Yasa de flujo axial refrigerados por aceite, que en conjunto generan más de 1.360 caballos de potencia.

Dos de ellos se ubican en el eje trasero y trabajan con cajas de cambios compactas e inversores integrados, mientras que el motor delantero actúa como refuerzo y se activa solo cuando es necesario.

El sistema de baterías también marca un avance en la industria. Se trata de celdas cilíndricas de níquel-cobalto-manganeso-aluminio (NCMA) con 300 Wh/kg de densidad energética. El paquete supera las 3.000 celdas y cada una puede ser regulada térmicamente gracias a un sistema de enfriamiento por aceite no conductor, lo que garantiza un rendimiento estable en condiciones extremas.

Mercedes-AMG GT XX Foto: Mercedes

Con un voltaje superior a los 800 V, el GT XX puede aceptar cargas de más de 850 kW, alcanzando 400 kilómetros de autonomía en apenas cinco minutos de recarga, según informó Mercedes-AMG.

Aunque se trata de un vehículo conceptual, Mercedes-Benz señaló que este prototipo sirve como adelanto de lo que será la próxima generación de su coupé de cuatro puertas AMG.