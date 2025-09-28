Nuevo requisito da ventaja al conductor: no le pueden hacer inspección así no más

En Colombia, el Código Nacional de Tránsito Terrestre es la norma que regula la circulación de vehículos en el país, así como la labor que deben ejercer las autoridades en la vía. Sin embargo, últimamente un procedimiento ha llamado la atención de los conductores.

Resulta que ahora las autoridades realizan la inspección de los automotores, pero existe una regla que le permitiría a los conductores evitar dicho procedimiento: si no apagan el motor, los agentes deben abstenerse de realizar la inspección.

Este protocolo se suma a las disposiciones del Código de Tránsito (Ley 769 de 2002) y representa una clave crucial a la hora de efectuar los retenes de control. Cabe recordar que antes era común que los uniformados solicitaran abrir el capó o hacer revisiones técnicas rápidas mientras el vehículo estaba encendido. Pero ahora, la práctica se considera peligrosa y puede poner en riesgo la integridad de los presentes, por lo que fue prohibida, limitando la actuación de las autoridades.



Inspección vehicular y artículo 122 del Código

La medida se conecta con el artículo 122 del Código, que regula las inspecciones técnicas relacionadas con emisiones contaminantes y ruidos. Por lo tanto, se establece que el agente no puede llevarse el vehículo por decisión propia, sino que debe entregar una citación para que el conductor lo presente en un centro de diagnóstico dentro de los siguientes 15 días. Ahora, la regla es aún más estricta: si el motor no está apagado, no se puede realizar ninguna inspección en el lugar del retén.

Multas de tránsito e inmovilización en Colombia Foto: Movilidad Bogotá

Con esta disposición, los conductores sienten un alivio frente a lo que muchos consideran un “abuso de autoridad”, ya que cuentan con la posibilidad de negarse a ciertas revisiones si no cumplen con los parámetros de seguridad.



Movilidad y límites a la autoridad en carretera

Si bien para los agentes de tránsito la medida representa un avance al reducir riesgos mecánicos y posibles accidentes, al final del día limita su capacidad de reacción en los operativos. En la práctica, la norma otorga ventaja al conductor y obliga a que las inspecciones se desarrollen bajo parámetros más claros y seguros.

Lejos de ser un detalle menor, la norma se convierte en una herramienta que redefine el equilibrio de poder en los retenes. De cumplirse de manera estricta, busca mayor transparencia en la relación entre autoridad y conductor. Además, abre la puerta a que el control vehicular se concentre en lo verdaderamente técnico, dejando atrás la improvisación que durante años generó tantas quejas.