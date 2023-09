Prohíben vehículos eléctricos en estacionamientos de este país asiático, ¿por qué?

Aparcamientos de edificios de Vietnam han prohibido en los últimos días cargar vehículos eléctricos en su interior por miedo a que puedan provocar un incendio, tras los rumores de que las baterías de motos de este tipo originaron o agravaron el fuego que causó 56 muertos en Hanói la semana pasada.

"Muchos dueños de apartamentos, hoteles y edificios comerciales han prohibido la carga de vehículos eléctricos en el sótano o aparcamiento subterráneo e incluso han cancelado los contratos de alquiler si los inquilinos tienen motos eléctricas", según informa el periódico VnExpress.

Aunque las autoridades no han dado aún una versión oficial de qué causó el devastador incendio en un edificio de apartamentos de nueve plantas de la capital vietnamita, los rumores que circulan por las redes han puesto el foco en estos vehículos.

Los rumores que circulan sobre el incendio han puesto el foco en estos vehículos eléctricos. Foto: AFP

"Con el fin de cumplir con las regulaciones de los bomberos y garantizar la seguridad del edificio, la oficina administrativa informa a los residentes de que se dejan de utilizar las zonas de carga de los vehículos eléctricos", reza el anuncio de un edificio de apartamentos en Ho Chi Minh (antigua Saigón), la ciudad más poblada.

"No se nos han ofrecido alternativas, más que llevarnos las baterías a casa, pero no todos los modelos tienen baterías desmontables. No dan ninguna solución para los conductores que queremos contribuir a un medio ambiente más limpio", se quejó a EFE una vecina de este edificio.

Trang, residente en Hanói, declaró al periódico VnExpress que se siente discriminada, "como si tener un vehículo eléctrico fuera un pecado". "La gente ha empezado a preocuparse y evitar estos vehículos igual que con los infectados por la Covid-19 cuando empezaba la pandemia", criticó.

Conductores de diferentes vehículos han asegurado que por la decisión se siente discriminados. Foto: AFP

A pesar de que las autoridades no han determinado aún la causa del incendio, el hecho de que empezara en el aparcamiento para expandirse por todo el edificio y las afirmaciones de expertos en la prensa de que las baterías de litio pueden hacer que el fuego se propague a mayor velocidad han creado una cierta psicosis respecto a estos vehículos.

El propietario del edificio, Nghiem Quang Minh, de 44 años, está detenido desde el miércoles a la espera de que se confirme si cumplía con la normativa de seguridad contra incendios.

Las imágenes de las víctimas y el estado desolador de las inmediaciones del edificio y del aparcamiento de la planta baja, con decenas de motos calcinadas, han reavivado en Vietnam el debate por la seguridad contra incendios en grandes urbes densamente pobladas, donde a menudo se construyen edificios con escasa planificación urbana.

