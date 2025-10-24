Renault renueva un viejo conocido, ahora híbrido, con 1.000 km de autonomía y menos de $100 millones

Renault ya inició las ventas en Eurpoa del renovado Clio, un carro que marcó una época en los mercados de Europa y América Latina, y que llega en su sexta generación con una propuesta centrada en la eficiencia energética y la tecnología híbrida, como el Twingo eléctrico y otros lanzamientos de la marca francesa.

Aunque su comercialización se concentrará en Europa, debido a que el Clio dejó de comercializarse en Colombia hace años, el lanzamiento despierta el interés del público latinoamericano, especialmente en países como el nuestro, donde el modelo tuvo gran acogida cuando estuvo vigente.

En esta nueva etapa, el modelo evoluciona con un enfoque que combina motores eléctricos con combustión tradicional y promete una autonomía que puede alcanzar hasta los 1.000 kilómetros.

Renault Clio 6 Foto: Renault

¿Cómo es el nuevo Renault Clio 6?

La marca asegura que esta actualización busca proyectar una apariencia más madura y deportiva, con dimensiones ligeramente ajustadas: 4,12 metros de largo y 1,77 de ancho, manteniendo la esencia compacta que siempre lo caracterizó.



El Clio 6 —como se le conoce a esta generación— se presenta con una imagen más robusta y moderna, alineada con la nueva identidad visual de Renault. Su diseño frontal incorpora faros LED de formato anguloso y una parrilla más amplia, mientras que la parte trasera adopta una línea más inclinada y luces con tecnología de cuatro módulos.

El interior también experimenta un salto en materiales y conectividad. El tablero combina dos pantallas digitales —una para el cuadro de instrumentos y otra para el sistema multimedia— integradas con la plataforma OpenR Link que opera con Google.

Además, el modelo ofrece iluminación ambiental configurable en 48 tonos y acabados sostenibles, en línea con la estrategia ambiental del fabricante.

Renault Clio 6 híbrido Foto: Renault

Publicidad

¿Cuál es la autonomía del Clio híbrido?

El principal avance de esta generación está bajo el capó. Renault equipó al nuevo Clio con el sistema E-Tech Full Hybrid de 160 caballos de potencia, compuesto por un motor de combustión y dos propulsores eléctricos, gestionados por una transmisión multimodo sin embrague.

Esta configuración permite que el vehículo funcione en modo completamente eléctrico durante gran parte de los trayectos urbanos, reduciendo el consumo de combustible y las emisiones.

Según cifras de la marca, el consumo promedio puede alcanzar los 96,9 km por galón, con emisiones de apenas 89 gramos de CO2 por kilómetro. Con el tanque y la batería completamente cargados, Renault afirma que la autonomía total puede llegar a los 1.000 kilómetros.

Publicidad

En Europa, también estará disponible una opción a gasolina de 115 caballos y una variante que combina gasolina con Gas Licuado de Petróleo (GLP).

Renault Clio 6 híbrido Foto: Renault

¿Cuánto cuesta el nuevo Renault Clio híbrido?

El Clio 6 se ofrece en Europa en tres niveles de equipamiento: Evolution, Techno y Esprit Alpine, cada uno con distintos grados de conectividad y asistencia a la conducción. Desde la versión base se incluyen ayudas como control de crucero adaptativo, frenado automático de emergencia y cámara trasera, además de una pantalla central de hasta 9,3 pulgadas.

Cabe recordar que Renault no ha confirmado su llegada a América Latina. En el mercado español, la versión híbrida E-Tech 160 tiene un precio de 23.269 euros, equivalentes a unos 99 millones de pesos colombianos, según el tipo de cambio actual, más no es el precio con el que, si aterrizara en la región, llegaría debido a aranceles, el cambio en ese momento, regulaciones, etc.