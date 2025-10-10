¿Se acuerda del Renault Twingo? Volverá en menos de 1 mes ahora totalmente eléctrico

El nombre Twingo volverá a escucharse pronto en el mundo automotor. Renault confirmó la fecha de presentación del nuevo modelo, del que ya habíamos hablado en Blu Radio y que consevará el espiritú urbano que lo hizo popular en los años 90, ahora adaptado a la nueva era eléctrica.

La marca francesa anunció que el debut oficial del Renault Twingo E-Tech Electric será el 6 de noviembre, aunque los interesados en Europa ya pueden reservarlo a través de un programa especial.

Antes de su llegada a los concesionarios —prevista para 2026—, Renault lanzó el programa Twingo R Pass, una iniciativa que permite a los clientes asegurar una unidad antes de la apertura oficial de ventas.

Según la compañía, el pase tiene un costo de 100 euros e incluye beneficios adicionales, como una maqueta a escala 1/43 del vehículo, una funda exclusiva al momento de la entrega y la posibilidad de realizar una prueba de conducción anticipada.



Este modelo representa el regreso de uno de los autos urbanos más recordados de la marca, ahora bajo una propuesta totalmente eléctrica. Aunque Renault no ha confirmado su disponibilidad fuera de Europa, en países como Francia e Italia ya es posible hacer la reserva.

Renault Twingo E-Tech Foto: Renault Press

¿Cómo será el nuevo Twingo E-Tech?

Renault acompañó el anuncio con una campaña de adelantos visuales que muestran parte del diseño del nuevo Twingo.

En las imágenes se aprecia un capó inclinado y un parabrisas alargado que evocan la primera generación del modelo, mientras que los faros redondeados con tecnología Full LED y la parrilla con forma de sonrisa mantienen el aspecto amistoso que caracterizó al compacto desde su lanzamiento original en 1992.

El fabricante indicó que el diseño conserva la esencia del concept presentado en 2024, por lo que las dimensiones se mantendrán cercanas a las del prototipo. Se estima que el nuevo Twingo tendrá 3,75 metros de largo, una cifra apenas menor que la del Renault 5 E-Tech, que mide 3,92 metros.

Renault Twingo E-Tech Foto: Renault Press

Autonomía y motorización del Twingo eléctrico

Aunque Renault no ha revelado la ficha técnica definitiva, la compañía adelantó que el Twingo E-Tech Electric se ofrecerá con motorización delantera y distintas opciones de batería.

Las versiones de entrada contarían con una batería de alrededor de 30 kWh, lo que permitiría una autonomía de entre 200 y 300 kilómetros, mientras que las variantes superiores podrían incorporar la batería de 40 kWh del Renault 5, alcanzando entre 350 y 400 kilómetros por carga.

En cuanto a potencia, los motores oscilarían entre 65 y 90 caballos de fuerza, cifras adecuadas para un vehículo de uso urbano. Con estas características, el Twingo eléctrico se posicionará como una alternativa compacta dentro de la gama de eléctricos de Renault, junto al Mégane y el propio R5.

Renault Twingo E-Tech Foto: Renault Press

¿Cuál será el precio del nuevo Twingo?

De acuerdo con los datos publicados por la marca, el nuevo Twingo E-Tech Electric tendrá un precio base inferior a los 20.000 euros, aunque esa cifra se refiere al mercado europeo. En países como Italia, con la aplicación de incentivos estatales, el costo podría reducirse hasta 9.900 euros.

No obstante, Renault aclaró que los valores definitivos y configuraciones exactas se conocerán tras su presentación del 6 de noviembre. Por ahora, no existe confirmación sobre su llegada a Colombia u otros mercados latinoamericanos, por lo que su comercialización fuera de Europa sigue siendo incierta.