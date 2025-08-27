Royal Enfield prepara tres días de pura adrenalina en esta región del país

La comunidad motera en Colombia ya tiene marcada una fecha en el calendario para este 2025. Del 17 al 19 de octubre, cientos de motociclistas se reunirán en un evento que promete recorridos exigentes, naturaleza, y cultura sobre dos ruedas.

El encuentro, conocido como REunion, se ha consolidado como una de las reuniones más importantes para los usuarios de Royal Enfield en el país.

En la edición de 2024, motociclistas recorrieron más de mil kilómetros para llegar a La Tebaida, en el Quindío.

Este año, la organización decidió trasladar el evento hacia el nororiente colombiano, buscando ofrecer escenarios más retadores y ampliar la participación de riders de diferentes regiones.

Según informó Amaury Layolle, gerente de ventas en LATAM de Royal Enfield, la expectativa es superar los 200 asistentes entre pilotos y acompañantes:

“El REunion ya es una fecha marcada en el calendario motero nacional, y esta edición promete fortalecer aún más nuestra comunidad: un colectivo diverso, en movimiento, que crece con cada kilómetro compartido”.



¿Dónde será la REunion de Royal Enfield este 2025?

La sede de 2025 será San Gil, en el departamento de Santander, un municipio reconocido por su oferta de deportes extremos y rutas naturales.

Publicidad

Allí se desarrollarán los tres días de actividades que incluyen rodadas, pruebas de motocicletas y encuentros culturales.

El programa contempla una Ruta Off-Road con tramos de tierra, polvo y trochas, diseñada para quienes buscan llevar su moto más allá del asfalto.

También habrá espacios de descanso, actividades sociales y una clausura con música y fiesta, resaltando la tradición cultural de la región.



La programación día a día

Los organizadores anunciaron la agenda de actividades:



Viernes 17 de octubre: apertura oficial del evento, entrega de kits de bienvenida y una jornada cultural con muestras artísticas y música local.

apertura oficial del evento, entrega de kits de bienvenida y una jornada cultural con muestras artísticas y música local. Sábado 18 de octubre: rodadas programadas en diferentes rutas, paradas fotográficas y el evento central de la noche, con una gran fiesta de integración.

rodadas programadas en diferentes rutas, paradas fotográficas y el evento central de la noche, con una gran fiesta de integración. Domingo 19 de octubre: pruebas de manejo de los modelos más recientes de Royal Enfield, experiencias sorpresa y despedida de los participantes.

Aunque el REunion está pensado para propietarios de Royal Enfield, los organizadores confirmaron que quienes no tengan una motocicleta de la marca podrán participar.

Publicidad

Gracias a una alianza con Royal Extreme, se habilitará el servicio de alquiler de motos para que más personas vivan la experiencia completa durante el fin de semana.

