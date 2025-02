La señal que muchos conductores han visto, pero pocos saben para qué sirve o qué hacer

Para mantener un orden y fomentar la buena conducción para tener seguridad vial, las vías en Colombia cuentan con diversas señales de tránsito que cumplen funciones de regulación, advertencia e información para los usuarios.

Entre ellas se encuentra la señal informativa SI-04, conocida como "Postes de referencia", la cual muchos conductores han visto en carreteras, pero pocos saben realmente cómo interpretarla o para qué sirve, y si hay algún tipo de multa por ignorarla, como el caso de la señal de Prohibido parquear.

¿Qué indica la señal de tránsito SI-04?

La señal SI-04 proporciona información sobre el abscisado de la vía en kilómetros, además de la identificación de la ruta y el tramo correspondiente. Su estructura está diseñada para que los números superiores indiquen el kilómetro en el que se encuentra el usuario, mientras que los dos primeros dígitos inferiores identifican la ruta y los dos restantes el tramo.

Señal de tránsito SI-04 Foto: Covioriente

Desde la implementación del Manual de Señalización Vial en 2015, se dejaron de utilizar los antiguos mojones de concreto, reemplazándolos por los actuales postes de referencia. Estos nuevos elementos presentan ventajas como mayor visibilidad a distancia, retroreflectividad para facilitar su identificación en la noche y materiales de alta durabilidad.

Si bien esta señal no impone restricciones, su función es clave para la orientación en carretera, lo que permite a los conductores ubicarse en la ruta y calcular distancias. Además, resulta fundamental en caso de emergencias, ya que facilita a las autoridades y servicios de asistencia conocer la ubicación exacta del usuario.

Así era antes la señal de tránsito SI-04

¿Ignorar la señal SI-04 puede generar una multa?

Al tratarse de una señal informativa, su omisión no conlleva una infracción directa. Sin embargo, el Código Nacional de Tránsito contempla sanciones generales por no respetar la señalización vial. Específicamente, la infracción A05 sanciona a los conductores que no respeten las señales de tránsito con una multa de 4 SMLDV, equivalente a $161.035 en 2025.

Adicionalmente, existe la infracción J01, que sanciona a cualquier persona que destruya, retire o modifique señales de tránsito. Debido a los riesgos que esto representa para la seguridad vial, la multa por esta falta asciende a 3 SMLMV, lo que equivale a $3.623.516, según los valores vigentes en 2025.

Tipos de señales de tránsito en Colombia

Las señales de tránsito en el país se dividen en cuatro categorías principales:



Señales reglamentarias : Indican normas de obligatorio cumplimiento para los usuarios de la vía.

: Indican normas de obligatorio cumplimiento para los usuarios de la vía. Señales preventivas : Alertan sobre peligros potenciales en la vía.

: Alertan sobre peligros potenciales en la vía. Señales informativas : Proporcionan datos sobre ubicaciones, rutas, destinos y servicios.

: Proporcionan datos sobre ubicaciones, rutas, destinos y servicios. Señales transitorias: Señalizan cambios temporales en la vía debido a obras o eventos.

En cuanto a su jerarquía, la prelación de las señales de tránsito en Colombia es la siguiente: