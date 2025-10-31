Toyota va por Rolls-Royce y Bentley con el exótico concept car Century Coupé

En el Japan Mobility Show, Toyota presentó un carro que marca un cambio radical en su historia: el Century Coupé, un prototipo que representa la nueva dirección de su división más exclusiva.

Con este modelo, la compañía japonesa busca ubicarse en un nivel de lujo donde hasta ahora solo competían marcas europeas como Rolls-Royce y Bentley.

El Century ha sido, desde hace más de medio siglo, el automóvil más lujoso fabricado por Toyota. Desde su aparición en 1967, el modelo se mantuvo como un sedán reservado casi exclusivamente para figuras de alto nivel del gobierno y del sector empresarial japonés.

Sin embargo, la marca decidió reformular completamente ese concepto: primero con una versión SUV presentada en 2023, y ahora con un coupé de líneas más elegantes y proporciones imponentes.



¿Qué es Century en Toyota?

El fabricante japonés dejó claro que este no es un “Toyota” en el sentido tradicional. El Century se ha convertido en una marca independiente, situada por encima de Lexus, con la misión de ofrecer un lujo totalmente personalizado.

Toyota lo describe como una experiencia “One of One”, en la que cada vehículo se adapta a las necesidades de su propietario, siguiendo la tendencia de exclusividad que caracteriza a las marcas de ultra lujo.

Esta separación del nombre Toyota marca una nueva estrategia: crear una insignia capaz de competir directamente con fabricantes europeos que dominan este nicho.

El Century Coupé es la materialización de ese objetivo y, al mismo tiempo, una muestra del diseño japonés reinterpretado bajo los estándares más altos del mercado mundial.

¿Cómo es el Century Coupé?

El prototipo exhibido en Tokio adopta algunos elementos del SUV Century, como los faros dobles frontales, pero el resto del diseño rompe con cualquier referencia previa.

El coupé tiene una silueta alargada, sin pilar central, y presenta una distribución de puertas asimétrica: dos corredizas en el lado del pasajero y una en el del conductor, una solución poco común que recuerda al Hyundai Veloster.

El interior mantiene una configuración de cuatro asientos separados por una consola central que recorre todo el habitáculo. Destaca un volante tipo yoke y una pantalla compacta con formato similar al de un teléfono inteligente, en contraste con las grandes superficies digitales que dominan otros modelos modernos.

Otro detalle inusual es la ausencia de una ventana trasera, una característica que refuerza su carácter experimental y que probablemente se modifique si llega a producción.

Toyota no ha confirmado si el modelo que se mostró corresponde a un vehículo conceptual o a una versión pre-serie, aunque el nivel de detalle sugiere que está más cerca de lo segundo.

¿Qué diferencia a Century de Rolls-Royce?

A diferencia del Rolls-Royce Spectre, que se mueve con propulsión 100 % eléctrica, el Century Coupé mantiene señales de incorporar un motor de combustión, evidentes por las ventilaciones sobre el capó.

Aunque Toyota no ha especificado el tren motriz, el sedán Century actual utiliza un V8 de 5.0 litros, mientras que el SUV recurre a un V6 híbrido enchufable, por lo que se espera que el nuevo modelo mantenga esa línea de motorizaciones.

Toyota no ha anunciado cuándo podría llegar al mercado ni si este coupé se producirá de forma limitada. Sin embargo, sí ha dejado claro que el Century será el máximo exponente del lujo japonés, una vitrina de diseño y tecnología que refleja el refinamiento del país.