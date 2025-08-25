Volvo hace cambios en su equipo directivo: ¿quién llega?

Volvo Cars anunció una reestructuración en su equipo de liderazgo global, parte de la estrategia de la marca para responder a las dinámicas de cada mercado, robustecer su área comercial y acelerar la transición hacia un portafolio totalmente eléctrico. La compañía, representada en Colombia por Astara, informó que estas modificaciones entran en vigor de manera inmediata.

La firma sueca explicó que la reorganización incluye ajustes en la estructura comercial, con nuevas líneas de reporte y una mayor conexión con las regiones donde opera. Según el comunicado, se crearán responsables de línea de producto que dependerán directamente del área comercial, lo que permitirá, de acuerdo con la empresa, “una gestión más ágil y conectada con el mercado”.



¿Cuáles son los cambios que anunció Volvo?

En el marco de esta transformación, la compañía confirmó también movimientos en dos posiciones clave dentro de su cúpula ejecutiva. El actual director de producto y estrategia, Erik Severinson, asume un nuevo cargo dentro del Comité de Dirección, mientras que un exejecutivo de la casa vuelve a integrar la plana mayor después de varios años en otras compañías del sector.

Erik Severinson Foto: Volvo

El consejero delegado de Volvo Cars, Håkan Samuelsson, valoró los cambios como un paso estratégico para fortalecer la posición de la compañía en un contexto de transformación profunda para la industria automotriz.

“Me complace enormemente dar la bienvenida a Erik a este nuevo puesto y a Michael de vuelta a Volvo Cars. Ambos cuentan con un profundo conocimiento de nuestra estrategia, nuestros clientes y nuestra operación. Estos cambios fortalecen a Volvo Cars en un momento crucial para la compañía y la industria”, señaló.

La llegada de Severinson al cargo de Director Comercial se concreta tras varios años dentro de la organización, donde ha trabajado en finanzas, estrategia y desarrollo de producto. Desde su nueva posición, liderará no solo el área de ventas globales, sino también la gestión de las regiones en las que opera la compañía.

En paralelo, la dirección de producto y estrategia quedará ahora en manos de Michael Fleiss, quien regresa a Volvo después de haber ocupado distintos roles en la compañía durante una década y de su paso más reciente por Aurobay, empresa adquirida posteriormente por Horse Powertrain, la alianza entre Geely y Renault. Su experiencia en planificación de producto y desarrollo tecnológico será clave en esta nueva etapa de electrificación.

Los dos directivos expresaron su visión sobre este movimiento. Severinson afirmó que “en un mercado en constante cambio y altamente competitivo, necesitamos estar más conectados que nunca con las expectativas de nuestros clientes. Mi meta es integrar equipos regionales, de producto y comerciales para garantizar una oferta atractiva en cada mercado y consolidar la posición de Volvo Cars como una marca global, centrada en el cliente”.

Por su parte, Fleiss destacó el momento de su regreso: “Volver a Volvo Cars es un honor. Vivimos un momento desafiante para la industria, pero también inspirador. La electrificación y la tecnología están transformando el sector, y Volvo Cars está en una posición privilegiada para liderar esa transición”.

