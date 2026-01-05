¿A qué se enfrenta Nicolás Maduro y su esposa en su primera audiencia en Nueva York?

En una jornada que marca un hito para la justicia de los Estados Unidos, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se enfrentan a su primera comparecencia ante la Corte Federal de Manhattan. Según explicó el ex fiscal de la ciudad de Nueva York, Abel Arcia, en una entrevista reciente, este proceso inicial es fundamental para definir el rumbo legal de los acusados.



La audiencia de presentación y los cargos

La audiencia, programada para el mediodía en horario local, tiene como objetivo principal la lectura de los cargos (indictment) contra el acusado. En este espacio formal, se le presentarán oficialmente las acusaciones a Maduro, y se discutirá si se declara culpable o inocente. Debido a la magnitud y seriedad de los cargos, así como al hecho de que Maduro es un extranjero traído "a la fuerza" a territorio estadounidense, Arcia enfatizó que la Corte no considerará otorgar fianza ni libertad condicional; por lo tanto, el acusado permanecerá en prisión.



Defensa técnica y hermetismo en el tribunal

En cuanto a la representación legal, aunque el tribunal puede asignar abogados de oficio de los defensores federales, se anticipa que la pareja podría haber contratado previamente a una firma privada en Manhattan.

Un aspecto clave de este proceso es el estricto hermetismo de las cortes federales: está prohibido el uso de cámaras o grabaciones dentro del juzgado. La opinión pública solo conocerá lo sucedido a través de los reportes de los periodistas presentes y los dibujos o "sketches" que capturen las expresiones de Maduro y del juez Alvin K. Hellerstein, de 92 años, quien preside el caso.



El factor de la cooperación y testigos clave

Un punto crítico discutido por el ex fiscal Arcia es la posibilidad de cooperación con la justicia norteamericana. Existen figuras mencionadas en el indictment, como el general Cliver Alcalá —quien ya se declaró culpable— y los sobrinos de la pareja presidencial, Flores y Flores de Freitas, que podrían testificar en contra de Maduro para reducir sus propias penas.

Arcia sugiere que Maduro podría intentar ofrecer información estratégica y secretos sobre líderes políticos, militares y globales acumulados durante sus años en el poder a cambio de beneficios, aunque esto dependerá totalmente de la utilidad que dicha información tenga para el gobierno de EEUU.



El camino hacia un posible veredicto

Es importante notar que el juez no tiene la facultad de declarar culpable a Maduro; esa responsabilidad recae exclusivamente en un jurado.

Antes de llegar a un juicio, la defensa probablemente someterá solicitudes para desestimar el caso alegando violaciones a las leyes internacionales o a los derechos constitucionales. No obstante, el panorama es complejo: Arcia advierte que las estadísticas en la Corte Federal de Manhattan indican que más del 90% de los acusados que van a juicio terminan siendo declarados culpables, lo que a menudo empuja a los imputados a buscar arreglos previos.



