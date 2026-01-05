En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Un juez de 92 años, nombrado por Clinton, estará al frente del caso de Maduro y Cilia Flores

Un juez de 92 años, nombrado por Clinton, estará al frente del caso de Maduro y Cilia Flores

El juez ya estaba al frente del caso de Maduro desde marzo de 2020, cuando se presentó la acusación original, lo que le permitió familiarizarse con el entramado probatorio y los argumentos de la Fiscalía para oficializar el proceso judicial.

VIDEO: primeras palabras de Nicolás Maduro tras ser capturado por Estados Unidos en Venezuela
Foto: suministradas
Por: EFE
|
Actualizado: 5 de ene, 2026

