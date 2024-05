Abogada colombiana lanza en EE. UU. un libro sobre su defensa del guerrillero 'Martín Sombra'

La abogada Sondra Macollins Garvin lanzó esta semana en Miami, EE. UU., 'El peso de la sombra', un libro sobre la defensa que hizo de 'Martín Sombra' tras revisar 200 horas de grabaciones y 15 años de reflexiones sobre la vida de este exguerrillero colombiano de las Farc, según contó en entrevista con EFE.

"Cuando yo tomé el caso estaba haciendo una maestría en Derecho Criminal, con enfoque en la violación de las leyes internacionales y los derechos humanos en los casos de extradición, desde un principio supe que era perfecto para mi tesis de grado", recordó la autora.

Contó que en ese entonces tenía 35 años y, aunque sabía que el proceso sería duro, jamás pensó que le cambiaría la vida.

"Es imposible que la sociedad sane si no hay empatía no solo por las víctimas, sino por los victimarios que actuaron por circunstancias extraordinarias; lo que pasó en este caso", subrayó.

"Mi intención con la obra era crear justamente eso, la conciencia de que muchos de los que llamamos victimarios fueron ellos mismos víctimas. Eso puede ayudar mucho en el proceso de reconciliación que el país tanto sigue necesitando", agregó.

La autora negó que se trate de "apología del delito" y considera que es todo lo contrario. "Es simplemente un espejo de lo que era el país en aquel momento y la historia de un hombre, que desde su infancia no tuvo ni educación, ni oportunidades, ni contexto, más allá del que le ofreció la guerrilla. Y que, aun así, está dedicando el final de su vida a contar sus verdades", subrayó.

Ese hombre es Elí Mejía Mendoza, alias 'Martín Sombra', responsable de decenas de asesinatos y la organización de secuestros, así como la creación de las cárceles de la guerrilla donde mantenían a policías, soldados y políticos secuestrados, lo que le valió el apodo de 'El carcelero'.

Macollins Garvin salta en el tiempo entre el momento en que conoció al exguerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y relatos de su vida.

La relación de ambos está contada como un documental, con transcripciones de las grabaciones que guardó por mucho tiempo, y la historia está mezclada con la ficción, aunque la escritora afirma que "todo" viene de los relatos del exguerrillero.

Incluye contexto de la historia de Colombia en esos momentos. "Hice un trabajo exhaustivo para confirmar los acontecimientos reales, fechas y demás. Claro, hay partes de la historia de él que son suyas y que son imposibles de confirmar", reconoció.

Según relata el libro, a los 10 años de edad Mejía pierde a su padre de la misma manera violenta en la que había perdido a su madre años antes, y queda bajo la custodia del icónico líder de las Farc Manuel Marulanda Vélez, alias 'Tirofijo'

A lo largo del libro van apareciendo anécdotas, algunas tiernas, otras sorprendentes con personajes como el propio Pablo Escolar, entre muchos otros.

Además, explora el tránsito realizado por Mejía Mendoza y Macollins Garvin dentro del proceso de la ley de Justicia y Paz, que desde 2005 facilita la desmovilización de paramilitares y guerrilleros.

Dijo que representar a Martín Sombra tuvo un alto costo. "Me gané el apodo de 'la abogada de hierro'. La gente no entendía que era pro bono, la presión hizo que los bancos me cancelaran mis cuentas bancarias, el acoso era fuerte. Fue una de las razones que me hizo salir del país", recordó.

Macollins Garvin, quien dirige hoy la Fundación LEYFY, una organización de apoyo al inmigrante latino en Orlando (Florida) y Bogotá, está dedicada también a la escritura.

"Preparo un segundo libro sobre otro de mis casos. Es el de una mujer que por ser familia de un narcotraficante fue victimizada toda su vida, incluso fue privada de su libertad varias veces", reveló.

Señaló además sus aspiraciones políticas a ocupar el escaño del Congreso colombiano para representar a la diáspora, y además llegar a la Presidencia de Colombia.

"Conozco el país a fondo, desde todas sus aristas y estoy preparada para ayudar a sanar, y liderarlo hacia el futuro", dijo.