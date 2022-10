Abogado de Alejandro Toledo asegura que no sabe de su paradero

El abogado Heriberto Benítez, representante legal del expresidente de Perú Alejandro Toledo, afirmó que desconoce el paradero de su defendido, sobre quien pesa una orden de captura por supuestamente haber recibido 20 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

Benítez explicó a la agencia oficial Andina que Toledo utiliza un número oculto cuando conversan telefónicamente para coordinar su estrategia de defensa contra los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos que le imputa la Fiscalía en el caso Odebrecht.

El letrado aseguró que la última vez que habló con Toledo fue el viernes al mediodía para definir la apelación que presentará contra la orden captura e ingreso en prisión de manera preliminar por 18 meses decretados el jueves por la Justicia peruana.

"Quedamos en conversar luego y ya no me llamó. No aparece el número desde el que llama. No se si llamará por Internet o por dónde lo hace. No conozco su paradero. Solo sé que está fuera del país", dijo Benítez.

El abogado reiteró que recomendó a su patrocinado no regresar a Perú porque considera que "no hay condiciones para enfrentar a la justicia", y reconoció que aceptó defenderlo porque le aseguró que no tiene nada que ver con los sobornos que le imputan.

"Toledo dice que no tiene nada que ver con esos depósitos. 'No recibí un sol de eso', me dijo. Fue tajante en eso", detalló Benítez.

El exmandatario peruano permanece supuestamente en Estados Unidos después de que hoy se confirmara que no viajó a Israel, versión que manejaba anoche el Gobierno peruano, según indicó el ministro del Interior, Carlos Basombrío.

El ministro advirtió hoy que aún existe el riesgo de que Toledo viaje a otro país porque la Justicia estadounidense no ordenará su detención hasta que la Fiscalía de Perú le remita mayor documentación sobre la petición de captura, lo que puede solucionarse este lunes.

El Gobierno israelí no permitirá la entrada de Toledo hasta que no ponga en orden sus asuntos en Perú, según dijo hoy a Efe el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, Emanuel Najshón, al ser consultado sobre el caso.

Israel sería un refugio ideal para el expresidente peruano porque este país no tiene un acuerdo de extradición con Perú, y además guarda buenas relaciones en el país, gracias en parte a que su mujer, Eliane Karp, es una judía de origen belga que tiene la nacionalidad israelí.

Según la Fiscalía, Toledo recibió 20 millones de dólares en sobornos de Odebrecht a cambio de favorecer a la empresa en la licitación de la Carretera Interoceánica del Sur, que atraviesa el territorio peruano desde la costa del océano Pacífico hasta la frontera con Brasil.

Toledo es la primera gran figura de la política peruana inculpada por el caso Odebrecht, empresa que admitió a la Justicia estadounidense haber pagado 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios peruanos entre 2005 y 2014, período que comprende los Gobiernos de Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).