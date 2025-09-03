Acusan a tatuadora de quitarle la vida a su bebé tras encontrar veneno en su papilla

La detención de Giovanna Chiquinelli Marcatto, una joven tatuadora de 27 años, ha generado conmoción y rechazo público.

La mujer es acusada de haber envenenado a su bebé de tan solo nueve meses, a quien habría alimentado con una papilla de banana mezclada con veneno para ratas.

Los hechos ocurrieron el pasado martes 26 de agosto en Brasil. De acuerdo con el expediente judicial, Giovanna dio de comer la fruta triturada a su hijo, Dante, alrededor de las cinco de la tarde.

Poco después, la madre tomó varias fotografías en las que el pequeño aparecía sonriente. Sin embargo, tres horas más tarde, el bebé empezó a presentar síntomas graves de intoxicación y fue llevado de urgencia al Hospital Estadual de Vila Alpina, en São Paulo, donde los médicos no pudieron salvarle la vida.

La tatuadora fue grabada comprando el veneno para ratas. Foto: Captura de redes sociales

Las pericias forenses establecieron que en las vísceras del niño había rastros de una gran cantidad de veneno para ratas.

Los expertos subrayaron que no se trató de un accidente, pues este tipo de sustancia contiene un sabor amargo precisamente para evitar que sea ingerida por menores.

Además, los tiempos de reacción coinciden: el lapso de tres horas entre la comida y los síntomas corresponde a los efectos del tóxico en un organismo infantil.



La madre había comprado el veneno para ratas un día antes

La investigación también reveló que la joven había comprado el producto un día antes en una tienda de mascotas, transacción que quedó registrada por las cámaras de seguridad del local. Para las autoridades, este hecho refuerza la hipótesis de que el acto fue planificado.



Imagens de segurança de um mercado na zona leste de São Paulo mostram Giovanna Chiquinelli Marcatto, 26 anos, adquirindo veneno de rato na tarde de 25 de agosto.

➡️https://t.co/zZ9mtFvaIR pic.twitter.com/HrJg2a3hPN — Rádio Pampa (@radiopampapoa) August 28, 2025

El caso llevó a la Justicia a ordenar la prisión preventiva de la mujer por 30 días, medida confirmada en audiencia el jueves 28 de agosto. El tribunal resaltó que, pese a las advertencias de la guardería sobre vómitos y cambios en la orina del niño durante la semana, la madre no buscó atención médica adecuada.

La contradicción entre la imagen de madre amorosa que mostraba en redes sociales y la gravedad de las acusaciones ha impactado profundamente. En noviembre de 2024, al anunciar el nacimiento de su hijo, Giovanna escribió: “El mejor regalo que me dio Dios” y añadió: “Ahora somos tú y yo para siempre”.