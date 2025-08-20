Adolescente de 16 años murió en fiesta tras ser agredida por 6 chicas frente a su madre

Un nuevo episodio de violencia juvenil tiene consternada a toda una comunidad. Gabriela Nicole Pratts, de 16 años, murió tras ser atacada por un grupo de seis jóvenes mientras asistía a una fiesta.

Lo más doloroso del caso es que el hecho ocurrió frente a su madre, quien presenció cómo su hija fue brutalmente agredida sin poder defenderla.

Los hechos se registraron el pasado 11 de agosto en Aibonito, Puerto Rico, cuando se realizaba una celebración de fin de verano.

Gabriela Nicole, que estaba próxima a cumplir años, decidió asistir al evento acompañada de su madre, pues ya había tenido diferencias con algunas jóvenes. Sin embargo, cuando ambas se disponían a retirarse, fueron interceptadas por el grupo de agresoras.

La menor fue acompañada de su madre a la fiesta tratando de evitar cualquier conflicto. Foto: Captura de redes sociales

Cuatro de las implicadas son menores de edad y dos tienen alrededor de 20 años. Todas fueron capturadas este 19 de agosto, luego de confirmarse que se trató de un ataque planeado.

La secretaria de Justicia de Puerto Rico, Lourdes L. Gómez Torres, explicó que incluso el FBI intervino en el caso ante la posibilidad de que las sospechosas intentaran abandonar la isla.



Así fue como le quitaron la vida a la menor

Según los reportes preliminares, mientras unas de las jóvenes retenían a la madre de Gabriela Nicole, otra utilizó un arma blanca disfrazada como peineta para apuñalarla entre siete y ocho veces.

Un amigo de la víctima, también menor de edad, trató de defenderla, pero terminó herido por las atacantes. El joven fue trasladado a un hospital, donde logró recuperarse.

La crueldad del crimen estremeció a la comunidad de Aibonito. Decenas de personas se reunieron para despedir a la adolescente y acompañar a su madre, Lisandra Rosario, quien exigió justicia en medio del dolor. “Mi corazón está destruido. Me lo arrancaron cuando me arrebataron a la luz de mis ojos”, expresó durante el funeral.

Funeral de Nicole Gabriela en Puerto Rico.

La investigación continúa para establecer la responsabilidad individual de cada una de las detenidas y definir las penas que enfrentarán.