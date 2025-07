Adolescente dejó escalofriante video pidiendo ayuda en un volcán y luego apareció muerto

Pocas horas después de publicar un video, Paolo Sánchez, de apenas 14 años, fue hallado muerto por parte de las autoridades mexicanas tras que intentara subir solo el volcán Iztaccíhuatl, en México, en donde su relato ha dejado sin palabras a muchos por el relato y la manera en que lo decía.

“Este video para el grupo y voy a hablar de dos temas bien culeros que van a ocurrir esta noche: uno, que la noche se pasa en menos 2 grados y se preguntarán, ¿qué tiene de culero? Pues que me voy a congelar y no muy lejos del refugio, pero el siguiente está para allá, al otro lado de la montaña. No te voy a voy a mentir, si todo sale bien los veo”, dijo. Pero lo que causó intriga en redes sociales fue que, en el video, se encontraba totalmente solo y se ve todo nublado sin posibilidad de nada, dejando a la imaginación el panorama.

Luego de ese video, el menor desapareció y gracias al video comenzó una labor de búsqueda y rescate en la zona, pero fue demasiado tarde y fue encontrado sin vida. Pese que aún el dictamen de Medicina Legal no se ha hecho público, todo apunta a que habría muerto hipotermia en la zona.

“No tenía equipo y los dejaron subir”

Una pareja aseguró que, en la zona, hay presencia de autoridades debido a que hacen vigilancia en la zona. De hecho, según su relato, se encontraron a alguien cuando pensaban hacer el mismo recorrido y que delante de ellos iba un chico de 14 años que no llevaba equipo, solo agua y "sus ganas", pero omitieron decirle que no, algo que, según la familia, no entienden por qué no intentaron detenerlo para evitar la tragedia.

Asimismo, denunciaron que, según pronósticos del clima, se esperaba una fuerte tormenta en la zona y aún así no detuvieron al menor de edad para subir la montaña, sino que permitieron que siguiera adelante sin medir que ese final podía llegar a pasar y tuvieron cómo evitarlo.