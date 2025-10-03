En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Ataque guardias del Inpec
Protesta por Palestina en Bogotá
Flotilla Gaza
Venezuela - EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Adolescente en Estados Unidos fingió que cuatro hispanos lo secuestraron y se disparó a sí mismo

Adolescente en Estados Unidos fingió que cuatro hispanos lo secuestraron y se disparó a sí mismo

Las autoridades indicaron que aún están analizando evidencia para determinar si presentarán cargos contra el joven por su falso reporte.

Adolescente en Estados Unidos fingió que cuatro hispanos lo secuestraban y se disparó a sí mismo
Alerta por desaparición de Caden Speight
Foto: X @911healthmental
Por: EFE
|
Actualizado: 3 de oct, 2025

Un adolescente de 17 años de Florida que portaba una gorra de 'Make America Great Again' fingió ante su familia y las autoridades que cuatro hombres hispanos lo secuestraron y se disparó a sí mismo en la pierna, según reportaron oficiales que indagaban su presunta desaparición.

Las autoridades de Florida emitieron la semana pasada una alerta Amber en Dunnellon, una ciudad al noroeste de Orlando, para Caden Speight, quien envió mensajes de texto a su madre en los que aseguraba que le habían disparado y que los latinos desconocidos lo habían capturado.

Su familia comenzó una campaña en redes sociales para buscarlo e, incluso, la organización Uvalde Foundation For Kids ofreció una recompensa de 5.000 dólares para dar con su paradero, por lo que ahora analiza presentar cargos.

"La Fundación Uvalde para Niños anunció que ha sabido que no hay señales de que a Caden Speight se lo hayan llevado cuatro hombres hispanos en una camioneta de color claro", expuso la organización en X.

En vez de ello, "el grupo dijo que es posible que Speight abandonó el área en una bicicleta negra con una tienda de campaña roja y gris que había comprado recientemente en Walmart".

Adolescente en Estados Unidos fingió que cuatro hispanos lo secuestraban y se disparó a sí mismo
Foto de donde fue visto por última vez.
Foto: captura tomada de redes sociales

El alguacil del condado de Marion, Billy Woods, reportó esta semana que "se demostró que los detalles iniciales que Caden escribió en mensaje a su familia, son falsos. Completamente fabricados".

"Sus alegatos de que le habían baleado y secuestrado rápidamente se desacreditaron", sostuvo el oficial en un video.

Publicidad

El agente también aseveró que Caden "tenía una pistola con él desde el comienzo de todo esto, decidió dispararse a sí mismo en la pierna, causando una herida que no arriesgaba su vida antes de caminar hacia el camino donde lo encontraron ciudadanos de Williston".

"Hay cero probabilidades de que la herida de Caden venía de cualquier tipo de atacante", señaló Woods.

El alguacil indicó que aún están analizando evidencia para determinar si presentarán cargos contra el adolescente por su falso reporte.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Florida

Secuestro

Publicidad

Publicidad

Publicidad