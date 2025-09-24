En vivo
Adolescente ingresó a colegio con machete y amenazó a los estudiantes

Adolescente ingresó a colegio con machete y amenazó a los estudiantes

Un joven de 17 años desató el pánico al ingresar con un machete a un colegio y estudiantes lo grabaron todo.

El hecho ocurrió en horas del mediodía.
Foto: Captura de redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de sept, 2025

Momentos de terror se vivieron este martes cuando un joven de 17 años irrumpió en un colegio armado con un machete, poniendo en alerta a estudiantes y personal académico.

El hecho, que ocurrió en horas del mediodía, quedó registrado en un video que circula ampliamente en redes sociales y que muestra la escena de pánico entre los alumnos.

El incidente tuvo lugar en el Royal Leamington Spa College, ubicado en Warwickshire, Inglaterra, donde el adolescente apareció de manera repentina en una sala común, agitando el arma frente a varios compañeros.

Vea el video aquí

Testigos relataron que los estudiantes reaccionaron con gritos y carreras, buscando refugio en pasillos y salones mientras intentaban escapar del peligro.

La Policía de Warwickshire calificó el episodio como “aterrador” y confirmó que el colegio fue sometido a un cierre preventivo (lockdown) para proteger a la comunidad educativa mientras agentes se desplazaban al lugar.

“Este fue claramente un incidente aterrador para todos los involucrados, y hemos tomado medidas rápidas para detener a un sospechoso”, señaló el inspector jefe Simon Ryan en declaraciones al medio británico The Sun.

En las imágenes compartidas en internet se observa al joven sosteniendo el machete mientras los alumnos retroceden intentando ponerse a salvo.

Publicidad

El sospechoso fue arrestado poco después en su domicilio, acusado de intento de causar lesiones y de portar un arma peligrosa. Durante el operativo, otras dos personas también fueron detenidas por desorden violento relacionado con el caso.

De acuerdo con las autoridades, los tres involucrados habrían participado en un altercado interno que, pese a la alarma, fue catalogado como un “desacuerdo puntual” sin un riesgo mayor para la comunidad.

Ninguna persona resultó herida y, tras varias horas de investigación, las clases pudieron reanudarse ese mismo día bajo un reforzado esquema de seguridad mientras avanza la recopilación de pruebas, incluido el video que ya hace parte del expediente.

