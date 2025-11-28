Air France cancela 35 vuelos por fallas en aviones A320 expuestos a radiación solar

La aerolínea francesa Air France canceló este viernes 35 vuelos debido a fallas informáticas detectadas por Airbus en los aviones de la familia A320, originadas por la exposición de sus sistemas a la radiación solar.

La compañía precisó que alrededor de diez de esas operaciones suspendidas correspondían a los aeropuertos de París, luego de que el fabricante alertara sobre posibles disfunciones en su línea de aviones más vendida.

Air France advirtió que las cancelaciones continuarán este sábado y reiteró que los pasajeros afectados serán informados con antelación.

En un comunicado emitido al final de la jornada, Airbus confirmó que los problemas en los sistemas de control de los A320 podrían impactar a más de la mitad de los 12.000 aviones de pasillo único que integran esta familia.



La anomalía fue identificada tras un incidente ocurrido el pasado 30 de octubre en un vuelo de JetBlue entre Cancún y Newark, que debió aterrizar de emergencia en Tampa, Florida, después de una brusca pérdida de altitud.

Un portavoz de Airbus indicó a EFE que el 85 % de las aeronaves afectadas solo requerirá una actualización informática de bajo impacto operativo, mientras que el porcentaje restante necesitará intervenciones de mantenimiento más profundas.

El fabricante aseguró que ya se comunicó con todas las aerolíneas operadoras y que trabaja con ellas y con sus proveedores para reducir al mínimo las afectaciones.

Aun así, múltiples compañías han anunciado cancelaciones preventivas.

El ministro francés de Transportes, Philippe Tabarot, señaló en su cuenta de X que cerca de 6.000 aviones serán inmovilizados de manera preventiva en las próximas horas o días.

Airbus reconoció que el incidente con el vuelo de JetBlue evidenció que la radiación solar intensa puede corromper datos esenciales para el funcionamiento de los sistemas de control de vuelo, lo que obliga a realizar tareas de mantenimiento que generarán interrupciones operativas tanto para pasajeros como para clientes.