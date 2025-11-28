Aerocivil anunció medida preventiva que impactará temporalmente las operaciones aéreas en el país

La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil) anunció este viernes una medida preventiva y obligatoria que impactará temporalmente las operaciones aéreas en el país, tras una alerta global emitida por el fabricante Airbus. Según informó la autoridad aeronáutica, la compañía notificó esta mañana la necesidad de realizar una actualización urgente de software en una parte significativa de las aeronaves de la familia A320, una de las más utilizadas por aerolíneas nacionales e internacionales.

La Aerocivil explicó que, a partir del 29 de noviembre de 2025 a las 19:00, los aviones involucrados deberán permanecer inmovilizados en sus bases de mantenimiento hasta que se ejecuten los trabajos técnicos mandatorios exigidos por el fabricante. La entidad recalcó que esta decisión, tomada bajo estrictos criterios de seguridad operacional, busca garantizar el cumplimiento de los más altos estándares a nivel mundial.

“La seguridad de los pasajeros y de la aviación es la prioridad institucional”, señaló la entidad, al tiempo que aseguró que trabaja para minimizar las afectaciones a la programación de vuelos.

La Aerocivil también informó que está realizando un monitoreo permanente de los trabajos técnicos y acompañando a las compañías aéreas para que cada aeronave de la flota A320 cuente con la actualización requerida en el menor tiempo posible. Asimismo, reiteró su compromiso con la pronta normalización de las operaciones y la protección de los derechos de los usuarios.



Finalmente, la autoridad recomendó a los pasajeros mantenerse en contacto directo con sus aerolíneas para conocer los posibles ajustes en sus itinerarios y recibir información actualizada sobre eventuales cambios en sus vuelos programados.