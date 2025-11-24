Al menos 9 aerolíneas han suspendido vuelos a Caracas; empresas piden claridad sobre los riesgos

La Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA), que engloba unas 300 aerolíneas mundiales, pidió a las autoridades involucradas en la evaluación de seguridad del espacio aéreo venezolano que brinden mayor cooperación y claridad, en un momento en que varias líneas aéreas han suspendido sus vuelos a Venezuela después de que EEUU recomendara extremar la precaución.

"Las aerolíneas miembros de IATA mantienen el compromiso de restablecer las operaciones hacia y desde Venezuela tan pronto como las condiciones lo permitan, y reiteran su disposición a mantener canales abiertos de comunicación con las autoridades venezolanas", señaló la organización en un comunicado.

A través de esos canales pueden coordinarse acciones que "garanticen la seguridad, la conectividad y la protección de los derechos de los pasajeros, en estricto cumplimiento de la normativa vigente de seguridad", agregó.

IATA enfatizó que las suspensiones de vuelos son "medidas temporales, adoptadas tras rigurosos análisis de riesgo para garantizar la seguridad de pasajeros, tripulaciones y aeronaves".



Latam vuelos a Caracas desde Bogotá Foto: AFP

La asociación agregó que la orden dada este lunes por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela para que las aerolíneas retomen sus operaciones en un plazo de 48 horas bajo advertencia de suspensión de los derechos de tráfico "reducirá aún más la conectividad hacia el país", ya baja en comparación con otros de la región

La autoridad aérea de Estados Unidos instó el pasado viernes a las aerolíneas a "extremar la precaución" ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa en la región", un aviso que coincide con el despliegue militar ordenado por el presidente norteamericano, Donald Trump, en aguas del Caribe próximas a Venezuela para presionar al Gobierno de Nicolás Maduro.

Posteriormente, e España, la entidad pública Enaire informó a petición de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) de que hasta el próximo 1 de diciembre se recomienda fuertemente a los operadores aéreos civiles españoles no realizar ningún vuelo en el espacio aéreo dentro del Fir Maiquetia (SVZM), que abarca todo el territorio venezolano y se extiende hasta el Mar Caribe.

Aerolíneas como Iberia, Air Europa y Plus Ultra han suspendido sus vuelos entre Madrid y Caracas, de forma paralela a suspensiones de otras firmas del sector como la portuguesa Tap, la colombiana Avianca, la trinitense Caribbean, la brasileña Gol, la chilena Latam o la turca Turkish Airlines.