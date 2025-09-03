Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Ley de financiamiento
Metro de Bogotá
Ataque de EEUU en Caribe
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Al menos tres muertos y más de 20 heridos tras descarrilamiento del funicular de Lisboa

Al menos tres muertos y más de 20 heridos tras descarrilamiento del funicular de Lisboa

El descarrilamiento del emblemático funicular de Glória en Lisboa dejó al menos tres muertos, más de 20 heridos y un amplio despliegue de emergencia en la zona turística.

Al menos tres muertos y más de 20 heridos tras descarrilamiento del funicular de Lisboa
Momento del descarrilamiento del funicular de Lisboa
Foto: redes sociales
Por: EFE
|
Actualizado: septiembre 03, 2025 01:21 p. m.

Al menos una veintena de "víctimas" se registraron este miércoles al descarrilar el Ascensor de Gloria (Elevador de Glória), uno de los principales funiculares turísticos, del centro de Lisboa, dijo a EFE una fuente de los bomberos zapadores de la capital, quien indicó que la cifra es preliminar.

La fuente no precisó si las "víctimas" en el suceso son muertos o heridos. Sobre el terreno, EFE pudo constatar un amplio despliegue policial, que ha cerrado el acceso a la zona, y de equipos de emergencia.

El Ascensor de Gloria conecta la plaza de los Restauradores con el Bairro Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara, uno de los más visitados de la capital portuguesa.

En desarrollo...

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Lisboa

Accidente de tránsito