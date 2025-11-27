En vivo
Alemania se prepara para un eventual ataque ruso: ya tiene un plan secreto

Un documento señala los puertos, ríos, ferrocarriles y carreteras por los que transitarían las tropas, y cómo serían abastecidos y protegidos en el camino.

alemania-army-afp-3.jpg
Un tanque Leopard 2 A8 para las Fuerzas Armadas Alemanas (Bundeswehr) se muestra durante su lanzamiento el 19 de noviembre de 2025 en la fábrica de armas alemana KNDS en Múnich, sur de Alemania. Según las Fuerzas Armadas Alemanas (Bundeswehr), aún quedan varias pruebas antes de la primera entrega del nuevo modelo A8 del tanque a las tropas, prevista para 2027.
Por: EFE
|
Actualizado: 27 de nov, 2025

