Aparece nuevo video de la captura de inmigración a influencer colombiana en EE UU: "Me voy a dejar"

Un caso ha generado gran indignación en la comunidad internacional por la forma en que fue detenida una joven influencer colombiana en Estados Unidos.

La mujer fue identificada como Tatiana Martínez, una creadora de contenido con más de 37.500 seguidores en sus redes sociales, que fue arrestada el pasado 15 de agosto de 2025 en Los Ángeles, California.

Martínez era reconocida como una voz de los migrantes y su contenido se basaba principalmente en alertar sobre redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y denunciar abusos cometidos por agentes migratorios, compartiendo información en tiempo real.

Su captura ocurrió mientras realizaba una transmisión en vivo por TikTok. El momento del arresto quedaron grabado en varios videos que circulan en redes sociales.

En las imágenes se puede observar como los oficiales del ICE la sacan de su vehículo, un Tesla, a pesar de que Tatiana gritaba repetidamente que no se resistiría a la captura: "No espérate. No, no, no wait (...). Me voy a dejar, pero espérate".

Masked ICE Nazis in LA got their SUV towed as they were violently arresting community activist and journalist, Tatiana Martinez pic.twitter.com/Vqpi7flWUQ — Wu Tang is for the Children (@WUTangKids) August 16, 2025

Los policías la sujetaron con fuerza y la sometieron en el suelo. La situación escaló hasta el punto en que la joven perdió el conocimiento debido a la angustia, lo que obligó a las autoridades a solicitar una ambulancia que la trasladó a un centro asistencial.

Publicidad

Según medios locales, luego de esto, el vehículo fue retirado en una grúa. Hace unas horas, un nuevo video ha salido a la luz donde se observa la transmisión que hacía la mujer al interior de su carro.

Además, en otro de los videos que ha empezado a circular se evidencia que dos mujer que pasaban por el sector graban con mucha precaución el momento exacto en que las autoridades retiran a otro de los carros que se encontraba en el lugar.

La influencer colombiana Tatiana Martínez fue arrestada el 15 de agosto en Los Ángeles, California, durante una transmisión en vivo por TikTok, donde documentó un operativo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).



Martínez, reconocida… pic.twitter.com/xMtHnxrtXV — Noti Cúcuta (@noticucuta) August 18, 2025

Hasta el momento, la situación legal de Martínez permanece incierta y no hay claridad de su paradero. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas no ha emitido ningún comunicado oficial, lo que ha generado preocupación para su familia y seguidores.