Aparece video de momento en que acaban con la vida de tres policías en México

Una emboscada con armas de fuego estremeció la noche del domingo al municipio de San Salvador Huixcolotla, en México, donde tres policías municipales fueron asesinados cuando patrullaban la carretera.

Según las autoridades, los uniformados fueron sorprendidos por hombres armados que se desplazaban en dos camionetas blancas y abrieron fuego de manera indiscriminada contra la patrulla.

En el lugar murieron los agentes Roberto Pérez Trinidad y Arturo Jiménez Ortigosa, mientras que la comandante Yusami Monterrosas Apolinar resultó gravemente herida y falleció más tarde en el hospital.

La Fiscalía General del Estado de Puebla realizó el levantamiento de los cuerpos y recolectó varios casquillos en la zona como parte de la investigación.



El crimen generó una crisis al interior de la Policía municipal. Al menos ocho uniformados presentaron su renuncia inmediata tras el ataque, dejando a la localidad prácticamente sin fuerza operativa.

El secretario de Gobernación de Puebla, Samuel Aguilar Pala, confirmó la situación y aseguró que la Policía asumió el control de la seguridad para evitar un vacío de autoridad.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez González, indicó que no había solicitudes previas del municipio para reforzar la seguridad antes de la emboscada.

El alcalde Manuel Alejandro Porras Florentino lamentó el homicidio, aunque señaló que no había solicitado apoyo al gobierno estatal, argumentando que en el municipio “existía estabilidad social”.

Horas después del ataque, un grupo delictivo identificado como 'La Operativa Barredora' se atribuyó la emboscada. A través de un video difundido en redes sociales, los presuntos agresores se grabaron mientras disparaban contra los policías y mostraron imágenes con las siglas CJNG, en aparente referencia al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Las autoridades investigan si este hecho estaría relacionado con la expansión del CJNG en Puebla, donde ya se habían detectado actividades operativas. Los atacantes huyeron hacia el municipio de Cuapiaxtla de Madero y, hasta el momento, no se reportan capturas.