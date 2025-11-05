En vivo
Jaime Esteban Moreno
Zohran Mamdani
Palacio de Justicia
Ataques a 'narcolanchas'

Mundo  / Aparece video de momento en que acaban con la vida de tres policías en México

Aparece video de momento en que acaban con la vida de tres policías en México

El crimen generó gran conmoción en la comunidad y una crisis al interior de la Policía. Al menos ocho uniformados presentaron su renuncia inmediata tras el ataque.

