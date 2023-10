Archivan proceso por acoso sexual contra el exfutbolista brasileño Falcão

Un juez criminal del estado de Sao Paulo archivó este viernes por falta de pruebas el proceso por acoso sexual que había sido abierto en agosto contra el exfutbolista y exseleccionador brasileño Paulo Roberto Falcão, uno de los grandes ídolos de la Canarinha en la década de 1980.

El exjugador y extécnico de la selección brasileña, de 69 años, renunció a su cargo como coordinador técnico del club Santos el pasado 4 de agosto luego de que una empleada del hotel en que vivía lo acusara de haberle tocado el brazo con su miembro sexual, crimen que negó haber cometido.

La Policía Civil de Santos, ciudad en el litoral del estado de Sao Paulo, abrió una investigación contra el exfutbolista y lo acusó formalmente de acoso sexual.

Pero el juez segundo criminal de Santos, Leonardo de Mello Gonçalves, decidió archivar el proceso por considerar que las acusaciones no eran procedentes y que faltaban pruebas que demostraran la comisión del delito.

"El proceso policial fue archivado por petición de la Fiscalía, que no vislumbró la ocurrencia del crimen de acoso sexual", informó el Tribunal Regional de Justicia de Sao Paulo en un comunicado.

En su sentencia, el juez alegó que "no todo contacto físico puede ser interpretado como un acto libidinoso" y coincidió con la Fiscalía en que, pese a que la autora de la denuncia pudo haberse sentido víctima de acoso, las pruebas no lo demostraron.

Falcao, que fue tres veces campeón brasileño como jugador del Internacional (1975, 1976 e 1979) y una vez campeón italiano con el Roma (1982-1983), disputó los mundiales de 1982 y de 1986 con la selección brasileña.

Como entrenador, Falcão fue seleccionador de Brasil y de Japón y comandó clubes como América de México, Bahía, Sport Recife e Internacional.

En los últimos años, además de ejercer como coordinador técnico del Santos, se desempeñó como comentarista deportivo.

