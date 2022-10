Ascensor de hospital se desplomó con paciente en su interior: el hombre casi termina desmembrado

Un video registrado por una cámara de seguridad en un hospital en India, mostró cómo un ascensor se desplomó mientras un enfermero trataba de transportar al paciente. Al ingresar al elevador, el hombre que iba en la camilla terminó con la parte inferior de su cuerpo por fuera, por lo que casi termina desmembrado en el momento del accidente.

En las imágenes compartidas a través redes sociales, se puede ver a un equipo médico preparando el traslado de un paciente, mientras llaman al ascensor para trasladar la camilla.

Publicidad

En los primeros segundos de la grabación, uno de los enfermeros del equipo médico entra al elevador junto al paciente en camilla, pero, segundos antes, otro médico que hacía presencia en el lugar se percató que el ascensor empezó a descender lentamente sin haber cerrado las puertas y empezó a llamar a más personas del hospital.

En cuestión de segundos, el elevador empezó a bajar con más fuerza, alcanzando a arrastrar la parte inferior del cuerpo del paciente que se encontraba en la camilla. Ante el suceso, el médico que quedó por fuera del elevador terminó de empujar la camilla y evitó que el paciente terminara desmembrado.

Una segunda cámara de seguridad, que se encontraba dentro del elevador, captó otro momento del duro accidente, cuando el paciente cayó de cabeza y sus pies quedaron hacia arriba.

Un portal indio de noticias llamado ‘The Global News’ fue el que publicó el video que inmediatamente se hizo viral en redes sociales. En la publicación, explicaron que las autoridades indican que el ascensor se encontraba en mantenimiento, pero los enfermeros, a la hora de trasladar el paciente, no se percataron que no estaba en buen funcionamiento porque no había ningún aviso de prevención en la puerta del elevador.

Publicidad

Vea el impactante video del ascensor del hospital:

Escuche el podcast ¿Cómo quitar el miedo a hablar inglés?