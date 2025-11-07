Asesinan a exalcalde que estaba secuestrado en Veracruz, México: su familia negociaba el rescate

El exalcalde de Chinameca, en el estado de Veracruz, Lázaro Francisco Luría, fue asesinado tras haber sido secuestrado, según confirmaron este jueves fuentes de seguridad mexicanas.

De acuerdo con los reportes policiales, el cuerpo del exmandatario fue hallado el miércoles cerca de una carretera estatal que conecta los municipios de Oteapan y Zaragoza, en el sur de Veracruz, y fue identificado oficialmente este jueves.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz informó que se abrió una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del crimen e identificar a los responsables.

Según versiones preliminares, Luría, retirado de la vida política, habría sido privado de la libertad días antes y su familia negociaba el pago de un rescate cuando fue asesinado.



Lázaro Francisco Luría se desempeñó como alcalde de Chinameca entre 2012 y 2013, bajo la bandera del Partido Acción Nacional (PAN). Asumió el cargo como suplente tras la detención del entonces alcalde, Martín Padua Zúñiga, vinculado a una célula delictiva del Cártel de Los Zetas, una de las organizaciones criminales más violentas del país.

Luría ocupó la presidencia municipal durante aproximadamente un año y medio, tras lo cual se retiró de la política activa.

Este homicidio se suma al asesinato, ocurrido el mismo jueves, de Guadalupe Urban, representante ciudadana de San Juan Cacahuatepec, en el estado de Oaxaca, quien fue atacada a tiros en plena calle al salir de su vivienda.

Días antes, también en Oaxaca, fue asesinado Israel Ramírez Peralta, agente municipal de Santa Catarina Juquila, en la comunidad de San Marcos Zacatepec.

Estos hechos se registran apenas una semana después del homicidio del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, asesinado la noche del sábado tras participar en un evento público con motivo del Día de Muertos, un caso que generó conmoción nacional y protestas ciudadanas.

En lo que va de 2025, la organización civil Causa en Común ha contabilizado al menos 56 asesinatos de actores políticos en México. De acuerdo con reportes oficiales, desde el 1 de octubre, fecha en que Claudia Sheinbaum asumió la presidencia del país, hasta el 3 de noviembre, al menos 10 alcaldes o presidentes municipales han sido asesinados.