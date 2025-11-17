Asesinan a reconocido payaso en restaurante: así actuaron los sicarios

La madrugada del 14 de noviembre, un violento ataque dentro del chifa La Carpa, en Chimbote, terminó con la vida del conocido payaso Alexis Pacherres Sánchez, de 29 años, más famoso como ‘Farolito’, y de su amigo Hugo Haro Alarcón, de 30 años. Ambos habían llegado al local, ubicado entre la avenida José Gálvez y el jirón Alfonso Ugarte, para cenar sin imaginar que serían víctimas de un crimen que quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Las imágenes muestran a dos hombres que ingresaron al establecimiento simulando ser clientes. Uno llevaba gorra blanca; el otro vestía de negro de pies a cabeza. Durante varios minutos permanecieron sentados, disimulando total normalidad. Luego, sin mostrar signos de nerviosismo, se levantaron al mismo tiempo y caminaron hacia la mesa de las víctimas. Acto seguido, les dispararon a quemarropa.

Tras el ataque, uno de los agresores volvió sobre los cuerpos para revisar sus pertenencias y sustraerles los celulares y las billeteras. Ambos delincuentes escaparon a pie por una zona oscura cercana al restaurante, según quedó registrado en los videos.

La Depincri Chimbote y la Fiscalía han abierto dos posibles líneas de investigación. La primera apunta a Hugo Haro, quien contaba con antecedentes por robo agravado y extorsión. De acuerdo con los agentes, Haro habría sostenido recientes discusiones con un cabecilla que, incluso, le habría enviado amenazas de muerte mediante mensajes de texto.



La segunda hipótesis contempla un conflicto de carácter sentimental. El comandante PNP Percy Chacón indicó que una mujer cercana a un presunto líder criminal tendría algún tipo de vínculo con uno de los fallecidos, lo que habría desencadenado tensiones que podrían estar relacionadas con el ataque.