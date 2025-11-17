En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Plan retorno
Ataque en Cali
Cartel de los Soles
Bombardeos

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Asesinan a reconocido payaso en restaurante: así actuaron los sicarios

Asesinan a reconocido payaso en restaurante: así actuaron los sicarios

Tras el ataque, uno de los agresores volvió sobre los cuerpos para revisar sus pertenencias y sustraerles los celulares y las billeteras.

Publicidad

Publicidad

Publicidad