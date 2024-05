Asesinato fiscal paraguayo Marcelo Pecci: a dos años, autores intelectuales siguen prófugos

En una entrevista en El Radar, el representante legal de la familia Pecci, Sebastián Acha, habló sobre el caso del asesinato del fiscal Marcelo Pecci, el cual se cumple dos años. Ha destacado que, aunque se han conocido varias condenas, los autores intelectuales del crimen siguen prófugos de la justicia.

Ha habido progreso de por lo menos tres escalones, por llamarlo de alguna manera. En cuanto a los responsables del hecho, la Policía colombiana actuó de una manera muy efectiva. En 26 días aproximadamente, puso a disposición a los cinco autores materiales. Uno de ellos escapó, pero ya fue agarrado hasta en Caracas Dijo Acha.

Y agregó, "Recordemos la recompensa de cinco millones de dólares por quien pueda dar información cierta para encontrar las responsabilidades que liguen o lleguen hasta las los autores intelectuales, él o los autores intelectuales y nos tiene allí en vilo, porque este lo que falta en estos momentos es tratar de determinar quién es la persona que hizo la llamada, quién es la persona que giró los fondos o a través de qué cuentas se han girado su fondos"

Según Acha, se han presentado avances significativos en la investigación, con la captura de los cinco autores materiales del crimen y la identificación de quien les facilitó la logística. Sin embargo, aún falta determinar quién fue la persona que realizó la llamada y quién giró los fondos para el crimen.

Honras fúnebres de Marcelo Pecci, fiscal paraguayo asesinado en Colombia. Foto: AFP

Recientemente, una delegación de la DEA entrevistó a los hermanos Pérez Hoyos en la cárcel de Combita en Boyacá, Colombia, debido a una presunta relación con casos investigados por el fiscal Marcelo Pecci en Estados Unidos. Según Ha, la pista del dinero es fundamental en este caso, ya que se sospecha que los fondos pasaron por el sistema financiero de Estados Unidos.

"La entrevista creo que ha generado tanto revuelo en Colombia como aquí también en Paraguay, fue algo absolutamente inesperado. Aparentemente es el dinero pudo haber pasado por el sistema financiero de los Estados Unidos, con lo cual las autoridades ya no solamente la DEA, que es conocida por su capacidad persecutoria extraterritorial y el propio Tesoro de los Estados Unidos pueden activar su mecanismo de persecución para terceros que se encuentran en territorio extranjero, si es que se comprueba que esas transacciones han pasado por su sistema financiero. Es de ahí que surge una línea que es totalmente nueva, investigativa"

Seguridad de la familia Pecci

En cuanto a la seguridad de la familia Pecci, se han otorgado medidas de seguridad por parte de la Policía Nacional y el Ministerio Público en Paraguay. Sin embargo, debido a la situación de peligro, la familia prefiere vivir con cautela y evitar dar declaraciones a los medios de comunicación.

Sebastián Acha, resaltó que la familia Pecci no ha contemplado la posibilidad de exiliarse en otro país, a pesar de las amenazas recibidas. Siguen luchando por obtener justicia y que los responsables del asesinato de Marcelo Pecci sean capturados.

"La Policía Nacional y el Ministerio Público han otorgado medidas de seguridad. Digo que esto no tiene que ver con Colombia. O sea, si él hubiese elegido destino las islas Maldivas hubiese sido las islas Maldivas. Si hubiese elegido Brasil, hubiese sido Brasil. Ellos no son de una familia acaudalada, no les sobra el dinero para poder vivir en una mansión que tenga guardias y demás. Lo que preferimos es cuidarle a Marcelito, que es el hijo de Marcelo a quien lastimosamente no pudo conocer", concluyó.

