¿Es viable la propuesta de referendo del presidente Petro? Esto dicen los constitucionalistas

El primer mandatario Gustavo Petro busca un “acuerdo nacional” frente a las reformas sociales que luego sería sometido a un referendo constitucional, según dijo, para la construcción de una verdadera democracia.

El constitucionalista Juan Manuel Charry, en diálogo con Blu Radio, explicó de qué se trata esta propuesta. “Un referendo consiste en pocas palabras en someter un texto a consideración de la ciudadanía y así ella pueda votar”.

Asegura que es importa que en esto participe al menos el 25% del censo electoral, es decir, aproximadamente 10 millones de colombianos que voten positivamente.

“A mí me parece que el procedimiento no es adecuado si lo que quiere sacar adelante son las reformas sociales, pensional o salud. La constitución no se reforma para obtener mayorías en el Congreso. Esto es para reformar la constitución en aspectos puntuales”.

Añade que Petro debería es centrarse en armar consenso con el Congreso y centrar esfuerzos en esto en lugar de pensar en otras acciones.

Por su parte, Nilson Pinilla, otro constitucionalista en el tema asegura que aunque el presidente recurra a esta medida para tratar de evitar el trámite en el Congreso, igualmente esta nueva iniciativa tendría que pasar por la discusión de los parlamentarios.

“Yo no creo sinceramente ni es prudente que el Congreso lo apruebe y es que esas reformas deben ser para el futuro no para una solución coyuntural” afirmó Pinilla.

Además explica en qué se diferencian ambas propuestas, la constituyente y el referendo, señalando que la primera es más amplia, ya que requiere una participación popular más grande y el segundo es más concreto y determinado. “Esos cambios deben hacerse con sumo cuidado y preservando el interés común”.

Uno de los puntos importantes que expresa Pinilla es que se debe tener mucho cuidado ya que con estas acciones se aumenta el poder del presidente “deben tener mucho cuidado y tiene que ser ante todo democrático”.

Por su parte, algunas figuras políticas ya se han pronunciado sobre esta propuesta. El representante Andrés Forero a través de su cuenta de X señaló “¿Eso quiere decir que se frena la discusión de las reformas en el Congreso hasta que el ‘pueble’ decida?”.

Otros representantes como Alejandro Ocampo respaldan la decisión de dejar que el país decida “la única salida que queda si este Congreso de la República no aprueba las reformas es ir a las calles a hacer una constituyente, usted tiene el derecho a decidir, usted constituyente primario” había expresado el funcionario a través de un video.