Asesinó a su esposa por no perder peso después del embarazo; confesó todo en una nota

La ciudad de Los Ángeles quedó conmocionada por el brutal asesinato de June Bunyan, una abogada escocesa de 37 años que había emigrado a Estados Unidos para cumplir su sueño de ejercer en defensa de los más vulnerables. La mujer fue estrangulada y desmembrada por su esposo, Jonathan Rentería, de 25 años, quien dejó una nota confesando el crimen y posteriormente intentó quitarse la vida.

El homicidio ocurrió el 11 de septiembre en un apartamento ubicado en el barrio de Los Feliz, al este de Los Ángeles, California. Las autoridades descubrieron el macabro hecho luego de que Rentería fuera hallado inconsciente en un motel de Ventura County tras un intento de suicidio. Junto a él, la policía encontró una carta en la que admitía haber asesinado a su esposa.

Cuando los agentes ingresaron al apartamento, se encontraron con una escena espeluznante: restos humanos dentro de bolsas plásticas y miembros dispersos por distintas habitaciones. El informe preliminar reveló que el cuerpo de Bunyan presentaba signos de estrangulamiento y evidencias de violencia extrema.

De acuerdo con la declaración jurada de la fiscalía, el crimen se desencadenó durante una discusión en la que Rentería reprochó a su esposa no haber recuperado su figura tras el embarazo. La situación escaló cuando June manifestó su decisión de separarse y le advirtió que no permitiría que él viera a su hija recién nacida. Estas palabras habrían provocado el ataque fatal, según confesó el acusado.



¿Quién era June Bunyan?

June Bunyan nació en Escocia y se trasladó a Estados Unidos impulsada por el deseo de defender a las comunidades más vulnerables desde el ámbito legal. Amigos cercanos la describen como “una mujer brillante, dedicada y valiente”, que luchó por adaptarse a un nuevo país mientras construía una familia.



Se casó con Jonathan Rentería poco después de emigrar y juntos tuvieron un hijo. Sin embargo, su entorno asegura que en los últimos meses la relación se había deteriorado. Allegados relataron que Bunyan había expresado temores sobre el comportamiento de su esposo, al que describía como controlador y agresivo, y que incluso planeaba separarse para protegerse a sí misma y a su hija.